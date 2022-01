Bei der SV Guntamatic Ried, nach der Herbstrunde überraschend auf einem vorderen Rang 6 in der Admiral Bundesliga platziert, droht Top-Torjäger Seifedin Chabbi, mit sechs Toren (plus einem Assist) bester Liga-Torschütze der Oberösterreicher in dieser Saison bisher, eine längere Verletzungspause.

Der 28-jährige, gebürtige Vorarlberger (04.07.1993 in Bludenz), schied am Samstag beim Testspiel auf Kunstrasen in Ried gegen Vorwärts Steyr (1:1), Admiral 2. Liga, kurz vor dem Abpfiff der Partie aus und wurde - wir berichteten - sogleich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Info seitens der Innviertler am Sonntag bestehe Verdacht auf einen Ellenbogenbruch. Am Montag werde sich der 1,89-Meter große Mittelstürmer noch einer genaueren Untersuchung unterziehen.

2.000 Zuschauer mit "Booster-plus-Regelung" für ÖFB-Cup-Viertelfinal-Partie in Josko-Arena zugelassen

Die erste Pflichtspielpartie für die Elf von Roberts Ibersberger steht am Freitag, 4. Februar, mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Liga-Rivale SK Austria Klagenfurt an (20:30 Uhr). Mittlerweile steht auch fest, welche Corona-Zuschauerbedingungen für diese Pokal-Partie gelten werden. Demnach sind 2000 Zuschauer zugelassen. Für die Fans gilt dabei eine "Booster-plus-Regelung." Das heißt, man muss entweder dreifach geimpft oder doppelt geimpft plus genesen sein. Zusätzlich benötigt jeder Zuschauer einen gültigen PCR-Test.

Kooperation pro professionellenm Frauenfußball im Innviertel

Weiters gab der Klub im Rahmen einer Presseaussendung bekannt, das die SV Guntamatic Ried kommenden Montag gemeinsam mit der Union Weilbach und dem SV Antiesenhofen bei einem Pressegespräch die Pläne für ein professionelles Frauenfußball-Team vorstellen wird, das für die Saison 2022/2023 aufgebaut werden soll. Dazu wird es eine Kooperation mit der Union Weilbach und dem SV Antiesenhofen geben. Verantwortlicher Sektionsleiter für die Umsetzung wird Jürgen Wabitsch sein. Mit der Installierung einer zweiten Mannschaft (Antiesenhofen/SV Guntamatic Ried) wolle man auch der Bedeutung des Breitensports Rechnung tragen. Die SV Guntamatic Ried, der SV Antiesenhofen und die Union Weilbach bündeln in dieser Kooperation ihre Kräfte, indem bestehende Strukturen, Kapazitäten und Erfahrungen der drei Vereine gemeinsam genutzt werden.

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at