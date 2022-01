Im Dezember Spekulatius, im Jänner Spekulationen...denn: es ist Transfermonat-Time! Wer springt noch auf´s Transfermarkt-Karussell (in Österreich vom 8.1. - 7.2.)? In punkto Personalien ist der SK Rapid Wien mittendrin statt nur dabei. Stürmer Rene Kriwak war tagelang "in der Verlosung", ehe der Bundesliga-Fünfte, der sich zurzeit im Trainingslager in Belek/Antalya befindet, dann den Kontrakt mit dem 1,98-Meter-Mittelstürmer vom benachbarten Wiener SC vermeldete. Wobei der 22-Jährige Perspektivspieler vorerst bei Rapid II vorgesehen sei. Doch was wird aus Ercan Kara? Taxiarchis Fountas? Leo Greiml? Kommt "Bum-Bum" Babunski, der nordmazedonische Torjäger?

Der Reihe nach, nachdem von einem möglichen Transfer von Maximilian Ullmann (Serie A), der nicht mit Rapid ins türkische Trainingslager reiste, bereits am Wochenende berichtet wurde.

Beginnen wir mit Ercan Kara (Foto), der bisher sieben Einsätze für das ÖFB-Team absolvierte! Der Vertrag des gebürtigen Wieners mit dem Gardemaß von 1,92 Metern läuft Ende Juni aus und laut der "Krone" steht Kara beim aktuell Tabellenletzten der Ligue 1, AS Saint-Étienne (wohin im vergangenen Sommer ja bereits von Hütteldorf aus Robert Beric für 7,5 Mio. wechselte) hoch im Kurs. Neben dem seit wenigen Tagen 26-jährigen Mittelstürmer läuft auch der Kontrakt seines kongenialen Sturmpartners Taxiarchis Fountas aus, dem gleichaltrigen Griechen (acht Länderspiel-Einsätze für sein Land). In Hütteldorf "pfeiffen die Spatzen von den Dächern", dass das Offensiv-Duo im Sommer den österreichischen Rekordmeister verlassen wird. Fountas` Spielberater Max Hagmayr aus Linz weiß womöglich schon mehr, was mit seinem Akteur "Taxi" Fountas, in dessen Vita im übrigen ein Double-Gewinn steht, Meister & Cupsieger mit dem FC Red Bull Salzburg 2013/2014.

Doch für die sich anbahnende Lücke im Offensivbereich scheinen die Hütteldorfer bereits prophylaktische Maßnahmen zu treffen. Laut mehreren Medienberichten haben die Rapid-Verantwortlichen Dorian Babunski intensiv auf dem Radar. Der 25-jährige Mittelstürmer, der die nordmazedonische und spanische Staatsbürgerschaft besitzt, ist aktuell in der bulgarischen efbet Liga für Botev Vratsa aktiv, soll sich bei seinen Teamkollegen allerdings bereits verabschiedet haben. Der gebürtige Nordmazedonier durchlief von 2011 bis 2015 diverste Nachwuchsmannschaften von Real Madrid, wechselte später nach Japan, ehe der 9-fache U-21-Teamspieler Nordmazedoniens vor einem Jahr im Februar nach Bulgarien kam. Wo der Sohn des 23-maligen Nationalspielers Boban Babunski in 18 Liga-Partien für den Tabellen-11. Botev Vratska zehn Tore und drei Assists verbuchte und damit an 65 Prozent aller Tore seines Teams beteiligt war.

Leo Greiml der nächste Rapidler beim 1. FC Köln?

Bliebe abschließend noch Rapids-Abwehrspieler Leo Greiml, dessen Vertrag - wie jener von Kara und Fountas - im Juni 2022 ausläuft. Der "GEISSBLOG" will wissen, dass der deutsche Bundesligist 1. FC Köln sich mit dem 20-jährigen Horner beschäftige. Der Kultklub vom Rhein und erste Deutsche Bundesliga-Meister in der Historie hat ja bereits positive Erfahrungen mit Ex-Rapidlern (Florian Kainz, Louis Schaub, Dejan Ljubicic). Fakt ist jedoch: Greimls Verletzung (Kreuzbandriss im Oktober 2021) schließt eine sofortige Verpflichtung aus und käme, wenn überhaupt, erst im Sommer zustande. Der 1,86-Meter-große Rechtsfuß und ÖFB-U-21-Teamspieler (7 Einsätze, 1 Tor) ist dennoch eine "Aktie" und einer der Aufsteiger der letzten Jahre bei den Grün-Weißen.

Es bleibt jedenfalls spannend und man braucht kein Prophet sein, dass im Jänner noch auf dem Transfermarkt bei Rapid was passieren wird.

Foto: GEPA/WienEnergie + Harald Dostal/sport-bilder.at