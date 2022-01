Nach knapp zehn Monaten Wartezeit war es am Sonntag endlich so weit! Albert Vallci kehrte nach seinem Achillessehnenriss wieder ins Mannschaftstraining bei Bundesliga-Leader FC Red Bull Salzburg zurück. Am 25. März 2021 kam es in einem Testspiel zur schwerwiegenden Verletzung des Abwehrspielers. Nun rückt das Comeback des 26-jährigen Voitsbergers näher.

Albert Vallci zu seiner ersten Übungseinheit mit der Mannschaft: "Es war ein überragendes Gefühl und hat sehr viel Spaß gemacht! Auch wenn es nur ein paar kleine Übungen waren, habe ich mich sehr darüber gefreut – auch darüber, dass sich die Reha endlich dem Ende zuneigt und ich täglich bei der Mannschaft sein kann. Das habe ich sehr vermisst."

Vom Aufwärmen bis hin zu verschiedenen Ballbesitzformen war Vallci Teil des Teamtrainings von Chef-Coach Matthias Jaissle. Zweikämpfe blieben jedoch vorerst noch aus. Der 1,91-Meter große Rekonvaleszent, der drei Mal mit dem FC Red Bull Salzburg das Double gewann, hat sich da in Geduld zu üben und weiß: "Dafür benötige ich noch ein bis zwei Wochen, bis ich in voller Intensität einsteigen kann. Es läuft so weit wirklich sehr gut. Ziel ist es, das Pensum jetzt Tag für Tag zu steigern."

Der Steirer wechselte fast auf den Tag genau vor drei Jahren vom FC Wacker Innsbruck aus Tirol an die Salzach, absolvierte für den österreichischen Serienmeister 61 Bundesligaspiele und steuerte dabei fünf Treffer sowie acht Assists bei.

