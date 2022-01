Bei Aufsteiger Austria Klagenfurt wirkt in dieser Woche ein talentierer, junger Schwede im Vorbereitungs-Training auf die Frühjahrsrunde in der Admiral Bundesliga mit. Der 23-jährige Mattias Andersson steht unter Beobachtung beim Tabellenvierten vom Wörthersee und wurde beim italienischen Renommierklub Juventus Turin ausgebildet.

Ein anderes Juve-Talent aus Skandinavien bereicherte ja jüngst die österreichische Bundesliga bereits. Der 20-jährige Däne Nikolai Baden Frederiksen, der in der Saison 2020/2021 aus der U-23 der "alten Dame" an die WSG Tirol ausgeliehen war und mit 18 Treffern (plus vier Assists) in 32 Partien sowie seiner Power und Dynamik für Furore sorgte.

Möglicherweise kommt nun der nächste Akteur aus dem Juve-Talenteschuppen nach Österreich und wird von Austria Klagenfurt verpflichtet. Zumindest wird Mattias Andersson von heute bis Samstag im Training unter Chefcoach Peter Pacult (Foto) in Moosburg von den Violetten "unter die Lupe" genommen.

Der 1,88-Meter große Innenverteidiger entstammt dem Nachwuchs des schwedischen Traditionsklubs seiner Geburtsstadt Malmö, Malmö FF, und dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Im Sommer 2019 wechselte der Rechtsfuß von der U23 von "Juve" zum FC Sion, der damals eine kolportierte Ablösesumme von 4 Mio. Euro nach Italien überwies (Quelle: Transfermarkt.at). Diverse Verletzungen warfen den "schwedischen Schrank" in der Abwehr jedoch immer wieder zurück. Sein Vertrag beim Schweizer Erstligisten läuft im Sommer aus.

Der ehemalige, schwedische Junioren-Teamsspieler (16 Einsätze) ist vorrangig im Abwehrzentrum und als Rechtsverteidiger einsetzbar.

Foto: Pulsinger