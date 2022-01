Ein detaillierter Blick auf die Tabelle der Admiral Bundesligagenügt, um zu wissen, wo bei Schlusslicht SCR Altach neben nur 13 Punkten "der Schuh drückt": in der Tor-Ausbeute! Nur zehn Treffer nach 18 Runden sind die bei weitem Abstand wenigsten aller 12 Klubs. Auch am Samstag bei der 1:4-Testspiel-Niederlage gegen den FC St. Gallen wurde die Altacher Abschluss-Schwäche deutlich. Ein "Königreich" für einen Knipser...der womöglich aus dem Vereinigten Königreich kommen könnte: Mittelstürmer Christy Manzinga vom 55-maligen nordirischen Meister und aktuellen Tabellenführer FC Linfield.

Kommt da bald Christy Manzinga in den Kreis beim Altacher Vorbereitungs-Training auf die Frühjahrsrunde?

Laut "Neue Vorarlberger Tageszeitung" zeigen die Vereins-Vorantwortlichen um Neo-Chefcoach Ludovic Magnin Interesse an Christy Manzinga. Der 26-jährige, 1,84-Meter große Kongolese wechselte am 1. August 2020 vom schottischen FC Motherwell in die erste nordirische Liga zum FC Linfield und ist dort vertraglich bis Sommer gebunden.

Manzinga, der früher auch in Belgien spielte und im Nachwuchs in Frankreich, ist derzeit mit 15 Saisontreffern zweitbester Torschütze in der Danske Bank Premiership, das bedeutet Rang zwei in der ligaweiten Torschützenliste. Insgesamt traf Manzinga in 26 Pflichtspielen 17-mal. Ausbildungsvereine des in Paris geborenen Angreifers sind u.a. Paris SG, FC Lorient und SCO Angers.

Foto: SCR Altach