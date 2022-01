Constantin Reiner, seit 2018 bei Bundesliga-Klub SV Guntamatic Ried, wird ab sofort bei Piast Gliwice in der 1. polnischen Liga spielen. „Wir wollen uns bei Constantin Reiner für seine Leistungen für die SV Guntamatic Ried bedanken. Er hat seinen Beitrag zum Aufstieg geleistet und hat sich bei uns zu einem guten Bundesligaspieler entwickelt", so der Verein in einer Presseaussendung.

"Die Möglichkeit ins Ausland zu wechseln wollen wir ihm als Verein nicht verwehren, zumal unsere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt wurden. Außerdem sind wir auf der Innenverteidigerposition qualitativ gut und breit aufgestellt, sodass wir auch keinen Ersatz brauchen“, betont Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter Profis bei der SV Guntamatic Ried.