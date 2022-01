Der Admiral Bundesliga-Tabellenzehnte WSG Tirol absolvierte am dritten Tag seines neuntägigen Trainingslagers auf Malta am Dienstagnachmittag im Rahmen des Tipsport-Cup Malta, wo die Wattener Titelverteidiger sind, sein erstes Spiel von insgesamt drei Partien. Gegen den FC Spartak Trnava trennten sich die Wattener im Nationalstadion Ta‘ Quali vom Tabellenzweiten der slowakischen Fortuna Liga mit 0:2 (0:0). Das zweite Spiel zwischen Sigma Olmütz und Aalborg BK findet heute Abend statt.

Neuzugang Alex Ivan erzielte nach der Pause das Führungstor für Spartak (58. Min.), ehe der 18-jährige, eingewechselte Robert Sabol zum 2:0-Endstand für die Slowaken traf (83.). Die Tiroler unterlagen trotz optischer Feldvorteile und bei einer Ballbesitz-Majorität von 63:37 Prozent zu ihren Gunsten, allerdings 7:8 Torschüssen (auf das Tor 5:5).

Startelf WSG Tirol: Kapitän Oswald im Tor; Feldspieler: Behounek, Blume, F. Koch, Naschberger, Neuzugang Ogrinec, Rogelj, T. Sabitzer, Neuzugang Kofi Schulz, Smith, Stumberger.

Trainingslager-Tagebuch-Auszug der Tiroler auf Malta - Silberberger schwärmt

Die ersten Trainingstage am Sonntag und Montag liefen nach "the same procedure" ab: Frühstück ab 7:30 Uhr, dann Training. Schweiß, Kraftverschleiß, Spaß, Vollgas über 90 Minuten "all inclusive". Zuerst am Kleinfeld, dann im Querformat. Ohne den 30-jährigen, griechischen Mittelfeld-Routinier Thanos Petsos, geboren im deutschen Düsseldorf am Rhein, der sich mit leicht lädierter Wade der medizinischen Abteilung anvertraute.

Während laut WSG-Informationen ein anderer ins Schwärmen geriet: Chefcoach Thomas Silberberger. „Perfekte Bedingungen“, so der 48-jährige Langzeit-WSG-Coach nach der Montags-Vormittags-Einheit, ehe sich der Mannschaftsbus auf schmaler Straße in Richtung Mittagessen schlängelte. Mit einer Luftfeuchtigkeit im Bus, die ans letzte Dampfbad erinnerte. Im Speisesaal selbst wurde Denis Tomic dann mit einem Ständchen der Mitspieler für seinen 24er gefeiert. Wobei Keeper und Kapitän Oswald & Co. ihre Kernkompetenz eher auf dem Fußball-Feld haben.

Trainingslager-Foto WSG Tirol