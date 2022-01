Der Admiral-Bundesliga-Elfte FC Flyeralarm Admira Wacker Mödling setzt ein positives Zeichen: Der Kapitän bleibt an Bord - Keeper Andreas Leitner verlängert seinen Vertrag bei den Panthern vorzeitig um drei Jahre bis Sommer 2025!

Der 27-Jährige (im Foto mit Sportdirektor Marcel Ketelaer) ist seit 2009, mit einjähriger Unterbrechung (Leihe 2015/16), in der Südstadt zu Hause. Leitner absolvierte bisher 212 Pflichtspiele für die Panther und blieb dabei in 45 Spielen ohne Gegentreffer. In der Admiral Bundesliga verpasste der Torhüter seit 114 Begegnungen keine einzige Minute. Damit liegt er in der ewigen Tabelle der Spieler mit den meisten Einsätzen nacheinander bereits auf Rang vier.

„Andi Leitner ist nicht nur unser Kapitän, sondern auch ein Vorbild und eine Identifikationsfigur für den Verein. Daher sind wir sehr glücklich, dass die Gespräche zwischen der Klubführung, Andi und seinem Management erfolgreich verlaufen sind und er bei uns bleibt. Seine Verlängerung soll zeigen, dass wir alles versuchen, um unsere Führungsspieler zu halten “, erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer.

Kapitän Andreas Leitner: „Ich bin froh, dass wir eine für beide Seiten tolle Lösung gefunden haben. Ich bin Vollblut-Admiraner, möchte immer vorangehen und deswegen ist die Verlängerung auch das richtige Zeichen. Zudem ist es mir wichtig, eine geregelte Zukunft zu haben, damit ich mich zu 100 Prozent auf das Sportliche konzentrieren kann.“

Foto: FC Flyeralarm Admira