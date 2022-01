Im Rahmen der Winter-Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison hat Admiral Bundesliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt einen weiteren souveränen Testspiel-Sieg eingefahren. Das Team von Peter Pacult setzte sich am Dienstag auf dem Kunstrasen in St. Andrä gegen die WAC-Amateure aus der Regionalliga Mitte mit 7:1 (4:1) durch. Die Tore der Violetten erzielten Markus Pink (2), Patrick Greil (2), Florian Rieder, Patrick Hasenhüttl und Fabian Miesenböck.

Im Tor erhielt Lennart Moser von Beginn an eine Bewährungschance. Mattias Andersson, der schwedische Testpilot vom Schweizer Erstligisten FC Sion, sowie Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Florian Jaritz bildeten die Abwehrreihe. Im Mittelfeld starteten Josip Pejic, Patrick Greil und Thomas Roberts, im Angriff Alex Timossi Andersson, Markus Pink und Florian Rieder.

Wie am Samstag gegen Spittal/Drau (7:1) wurde die Austria ihrer Favoritenrolle schon in der Anfangsphase gerecht, legte direkt den Vorwärtsgang ein. Nach 100 Sekunden sorgte Pink nach Rieder-Assist für die Führung, dann legte Jaritz für Greil (5.) auf, der erhöhte und nach einer kurzen Phase des Leerlaufs auf Rieder-Pass seinen Doppelpack schnürte (23.). Da wollte Pink (28.) nicht nachstehen – und netzte ebenfalls zum zweiten Mal. Vorlage? Klar: Rieder.

Der Nachwuchs des Kärntner Bundesliga-Rivalen wehrte sich trotz des deutlichen Rückstands tapfer und war selbst darum bemüht, nach vorn Nadelstiche zu setzen. Acht Minuten vor der Pause belohnten sich die Wolfsberger Amateure, die in der Regionalliga Mitte auf dem zehnten Rang überwintern, mit dem Ehrentreffer.

Neues Personal und neue taktische Ausrichtung nach dem Seitenwechsel bei Violetten

Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte Pacult komplett durch und stellte zudem vom 4-3-3- auf das 4-4-2-System um. Im Kasten übernahm Phillip Menzel, in der Abwehr rückten Michael Blauensteiner, Alexander Fuchs, Ivan Saravanja und Till Schumacher nach. Im Mittelfeld durften sich Lukas Fridrikas, Rajko Rep, Christopher Cvetko und Fabian Miesenböck präsentieren, Gloire Amanda und Debütant Patrick Hasenhüttl bildeten die Doppel-Spitze.

Durchgang zwei begann mit einem Schrecken: Amanda musste wegen einer Knie-Verletzung bereits nach zwei Minuten wieder vom Feld. Tor-Butler Rieder kehrte aus dem „Feierabend“ zurück und schlug nach Zuspiel von Schumacher zu (64.). In der Schlussphase erhöhten die Waidmannsdorfer noch einmal das Tempo, Hasenhüttl (85.) gelang sein Premieren-Treffer, Miesenböck (86.) setzte den Schlusspunkt zum 7:1.

Pacult hatte 22 Spieler in den Kader berufen, musste gegen die „Jungwölfe“ aber auch auf eine komplette Elf verzichten: Tormann Marcel Köstenbauer die Verteidiger Herbert Paul, Kosmas Gkezos, Florian Freissegger und Maxi Moreira, die Mittelfeldspieler Turgay Gemicibasi, Julian von Haacke und Fabio Markelic sowie die Offensivkräfte Tim Maciejewski, Benjamin Hadzic und Darijo Pecirep waren nicht dabei.

Am Mittwoch steht in Moosburg die nächste Trainingseinheit am Programm, schon Donnerstag (18 Uhr) sammeln die Violetten wieder Wettkampf-Praxis: In Glanegg trifft die Austria im dritten Test der Winter-Vorbereitung mit dem SK Treibach erneut auf ein Team aus der Regionalliga Mitte. Am Samstag (14 Uhr) ist der slowenische Zweitligist NK Rogaska in Moosburg zu Gast. Die Partien finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Foto: © Sandro Zakany