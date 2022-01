Beim Testspiel im Rahmen des Vorbereitungsprogramms auf die Frühjahrsrunde von Bundesliga-Aufsteiger SK Austria Klagenfurt, der sensationell auf Rang 4 überwintert, am Dienstag gegen die WAC-Amateure (7:1) hat sich laut SKY-Informationen Gloire Amanda einen Innenbandriss im Knie zugezogen.

Das hat die MRT-Untersuchung am Mittwoch ergeben. Der 23-jährige Stürmer fällt damit rund sechs Wochen aus. Der ehemalige U18-Teamspieler Kanadas kam im vergangenen Sommer "über den großen Teich" nach Europa, von Oregan State (USA). Der 1,78-Meter große Stürmer, geboren in Tansania, doch mit kanadischer Staatsbürgerschaft, absolvierte für die Elf von Chefcoach Peter Pacult im Herbst neun Spiele, in denen Gloire Amanda jedoch ausschließlich zu Kurzeinsätzen kam, und erzielte dabei einen Treffer.

Nachdem die Violetten in den bisherigen beiden Testspielen im Jänner jeweils mit 7:1 (vs. Spittal und WAC-Amateure) siegten, treffen sie am Donnerstagnachmittag in Glanegg auf den SK Treibach, Tabellen-15. der Regionalliga Mitte.

Photocredit: Presse/Austria Klagenfurt