Der FC Flyeralarm Admira trennt sich von Rene Hellermann. Der 21-jährige Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung in die Tiroler Regionalliga zum SC Imst. Der ehemalige ÖFB-U18-Teamspieler zählte zwar seit Sommer 2021 zum Bundesliga-Kader von Chefcoach Andreas Herzog, kam dort im Herbst jedoch nicht zum Einsatz.

Rene Hellermann (hier im Dress seines Vorgänger-Vereins FC Liefering) kam im Jänner 2020 vom Kooperationsklub des FC Red Bull Salzburg, Zweitligist FC Liefering, in die Südstadt und absolvierte fünf Einsätze für die Admira Juniors in der Regionalliga Ost. Die Jugendvereine des 1,84-Meter großen Mittelstürmers waren Innsbrucker AC und AKA Tirol. Der Angreifer wurde in der Saison 2018/2019 mit AKA Red Bull Salzburg österreichischer U18-Meister.

In seiner Presseaussendung wünscht der FC Flyeralarm Admira Wacker Rene Hellermann viel Erfolg für seine weitere sportliche Zukunft.

Foto: GEPA/Red Bull Media