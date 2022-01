Dritter Test, dritter Sieg gegen den dritten Gegner aus der Regionalliga Mitte! Bundesliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt hält sich in der Winter-Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison weiter schadlos. Nach zwei 7:1-Testspielsiegen gegen Spittal/Drau und die WAC-Amateure folgte am Donnerstag für die Elf von Chefcoach Peter Pacult am Kunstrasen in Glanegg ein 4:0 (3:0) gegen den SK Treibach. Pink, Fredrikas, Greil und Pecirep erzielten die Treffer.

Der schwedische Stürmer Alex Timossi Andersson (li.), der Mittwoch 21 Jahre wurde und vom FC Bayern München II bis Sommer ausgeliehen ist, in Aktion.

Die Violetten begannen mit Phillip Menzel im Tor, die Abwehrkette bildeten Mattias Andersson (der schwedische Testpilot vom Schweizer Erstligisten FC Sion), Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Till Schumacher. Das Mittelfeld bildeten Alexander Fuchs, Christopher Cvetko und Patrick Greil, das Sturm-Trio Alex Timossi Andersson, Markus Pink und Winter-Neuzugang Lukas Fridrikas.

Nach einer recht intensiven Trainingseinheit am Morgen benötigten die Wörthersee-Städter etwas, um in Schwung zu kommen. Doch dann folgte der Doppelschlag von Pink (18.) und Fridrikas (19.), der mit einem sehenswerten Schlenzer ins Kreuzeck scorte. Greil (28.) erhöhte nach Zuspiel von Pink zum 3:0-Pausenstand.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte Chefcoach Peter Pacult fast komplett durch. Lennart Moser rückte zwischen die Pfosten, in der Abwehr übernahmen Michael Blauensteiner, Ivan Saravanja und Florian Jaritz. Im Mittelfeld kamen Turgay Gemicibasi, Thomas Roberts und Winterneuzugang Rajko Rep, in der Offensivreihe Florian Rieder, Darijo Pecirep und Fabian Miesenböck. Lediglich Mattias Andersson blieb bis zur 60. Minute am Feld, ehe Fabio Markelic übernahm.

Elf Akteure fehlten bei Violetten

Was sich im ersten Durchgang gezeigt hatte, wurde auch nach dem Seitenwechsel deutlich: Nach zweieinhalb Wochen intensiver, physischer Belastung waren die Beine der Waidmannsdorfer schwer, es fehlte an der Frische. Pecirep sorgte schließlich nach einem Fehler in der Treibacher Defensive für den 4:0-Endstand (70.).

Für das Duell mit Treibach standen beim Bundesliga-Vierten zwar 22 Profis zur Verfügung, elf Kicker sind allerdings nach wie vor zu ersetzen: Keeper Marcel Köstenbauer, die Verteidiger Herbert Paul, Kosmas Gkezos, Maximiliano Moreira und Florian Freissegger, die Mittelfeldspieler Julian von Haacke und Josip Pejic sowie die Stürmer Tim Maciejewski, Benjamin Hadzic, Patrick Hasenhüttl und Gloire Amanda waren in Glanegg nicht mit von der Partie.

Samstag vierter Test - dann bis 28. Jänner Trainingslager in Kroatien

Am Freitag wird wieder am Kunstrasen in Moosburg trainiert, im Kaiser Arnulf Sportzentrum findet Samstag auch der vierte Test statt: Zu Gast in Kärnten ist dann der slowenische Zweitligist NK Rogaska, der als Tabellendritter überwintert. Am Morgen nach diesem Match geht’s für den Austria-Tross bis zum 28. Jänner ins Kroatien-Camp nach Medulin.

Foto: © Sandro Zakany