Am morgigen Samstag-Vormittag hebt der aktuell Tabellensiebte der Admiral Bundesliga, FK Austria Wien, in Richtung Lara (Türkei) ab, wo sich die Veilchen bis 29. Jänner auf die Frühjahrssaison vorbereiten. Fünf junge Austria-Talente bekommen erstmals die Chance, sich im Trainingslager der Profis zu beweisen. Das Durchschnittsalter des jungen Austria-Kaders beträgt 22,2 Jahre.

Nach der Ankunft im Team-Hotel Sherwood Lara steht am späten Samstag-Nachmittag bereits die erste Trainings-Einheit auf dem Programm. Leider können einige Spieler verletzungsbedingt nicht am Trainingslager teilnehmen:



Marco Djuricin muss aufgrund von Problemen in der Leistengegend pausieren. Muharem Huskovic plagt wie schon zum Ende der Herbst-Saison der hintere Oberschenkel. Dominik Fitz muss sich in Folge einer früheren Verletzung im Sprunggelenk (Syndesmoseband) Platten rausnehmen lassen. Ziad El Sheiwi fällt mit seinem Kreuzbandriss die ganze Saison aus.



Die verletzten Veilchen werden in der Zwischenzeit in der Generali-Arena gemeinsam mit unserem neuen Physiotherapeuten Richard Horinka individuell trainieren. Dafür bekommen fünf junge Austria-Talente ihre Chance, erstmals im Trainingslager der Profis aufzuzeigen: Philipp Klein (17, Verteidiger), Dario Kreiker (19, Mittelfeld), Florian Wustinger (18, Mittelfeld), Csaba Mester (19, Stürmer) und Romeo Vucic (18, Stürmer).



Der Austria-Kader im Trainingslager

Torhüter: Patrick Pentz, Ammar Helac, Mirko Kos. Abwehr: Lukas Mühl, Marvin Martins, Christian Schoissengeyr, Philipp Klein, Leonardo Ivkic, Johannes Handl, Markus Suttner. Mittelfeld: Georg Teigl, Dario Kreiker, Florian Wustinger, Vesel Demaku, Eric Martel, Matthias Braunöder, Manfred Fischer, Aleksandar Jukic, Alexander Grünwald, Can Keles. Angriff: Noah Ohio, Csaba Mester, Romeo Vucic.

Priorität: „Taktische Elemente mit Ball umsetzen“

„Wir wollen das Trainingslager nützen, um unsere Mannschaft im technisch-taktischen Bereich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wollen wir auch im körperlichen Bereich noch einen Schritt nach vorne machen. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf der Arbeit mit dem Ball. Das Trainingslager bietet beste Voraussetzungen, um viele Gespräche mit Spielern zu führen und als Gruppe noch weiter zusammenzuwachsen," meint Trainer Manfred Schmid vor der Abreise.



Zwei internationale Testspiele im Trainingslager:

25. Jänner: Austria Wien - FK Sochi, voraussichtlich um 15:00 Uhr in Belek

28. Jänner: Austria Wien - FC Hradec Kralove, voraussichtlich um 15:00 Uhr in Belek



Trainer Manfred Schmid: „Die beiden Testspiele sind echte Gradmesser, an denen wir erkennen können, woran wir im Training arbeiten müssen.“

