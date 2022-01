Nach dem TSV Hartberg, Rapid Wien und dem WAC bezog mit dem LASK auch der vierte Admiral Bundesligist an der türkischen Riviera Quartier. Am Donnerstagmorgen hob der Athletiker-Tross vom Flughafen München ab und landete am Nachmittag bei angenehm äußeren Bedingungen in Antalya. Vom Flughafen ging es ins Cornelia De Luxe Resort in Belek, wo das Team um Chefcoach Andreas Wieland um 17 Uhr eincheckte. Doch ohne Stürmer Schmidt sowie gleich drei Innenverteidger. Weiters fehlen die Winter-Neuzugänge Sako und Twardzik sowie Rekonvaleszent Wiesinger, der ja - Ligaportal berichtete - ein individuelles Aufbau-Training in Deutschland absolviert.

Auf Nachfrage von Ligaportal "warum" das Quartett fehle und ein Geheimnis daraus gemacht werde, verlautete: "Gründe, warum Spieler fehlen, geben wir als Verein nicht mehr bekannt." Angeblich auf Wunsch der Mannschaft, was es natürlich zu respektieren gilt.

Sportdirektor Radovan Vujanovic machte zumindest bei Oumar Sako, dessen Vertrag ja bis 2026 fixiert ist, eine Ausnahme. So werde beim 25-jährigen Ivorer am heutigen Freitag "als Vorsichtsmaßnahme" ein "kleiner Eingriff im Knie" vorgenommen. Das Problem wurde beim Medizincheck des Winter-Neuzuganges festgestellt und solle - nach Absprache aller Beteiligten - mit der OP sofort beseitigt werden. Von Stürmer Alexander Schmidt erfuhren die "OÖN" folgendes, Zitat: "Ich wäre gerne mitgeflogen, aber habe mich leider mit dem Coronavirus infiziert. Mir geht es gut."

Was ist mit Twardzik & Wiesinger?