Am Freitag absolvierte die WSG Tirol im Winter-Trainingslager ihr zweites Match von drei Spielen beim Tipsport Malta Cup. Für die Silberberger-Schützlinge ging es gegen Aalborg BK, das in Spiel 1 gegen Sigma Olmütz 0:3 verloren hatte. Doch auch der Tabellenzehnte der Admiral Bundesliga war nach seiner 0:2-Auftakt-Niederlage am Dienstag gegen Spartak Trnava in Zugzwang bei der "Mission Malta-Cup-Titelverteidigung". Am Ende gab´s zwischen Dänen und Tirolern ein 2:2 (0:1), was in punkto Cup-Gewinn für beide zu wenig ist. Da Sigma Olmütz das anschließende Abend-Spiel gegen Spartak Trnava nach 1:2-Rückstand noch mit 3:2 gewann und damit auf 6 Punkte stellte, ist den Tschechen vor dem abschließenden Spiel am Montag gegen die Wattener Malta-Cup-Titel nicht mehr zu nehmen.

"Wir wollen das Turnier immer noch gewinnen," meinte Stefan Köck (Foto), WSG Tirol-Manager Sport, nach der 0:2-Niederlage im ersten Spiel gegen Spartak Trnava und vor dem zweiten Match gegen den vierfachen dänischen Meister. Ein Vorhaben, das Aalborg BK, aktuell Tabellenvierter der Superligaen, erst mal durchkreuzte, indem der 25-jährige, norwegische Mittelfeldspieler Iver Fossum die Elf um den 39-jährigen, spanischen Chefcoach Martí Cifuentes die Dänen in Front brachte (21.). Gleichbedeutend mit dem Halbzeitstand.

Die zweite Halbzeit wurde dann nicht nur zur Zeit der Spielerwechsel und des Seitenwechsels, sondern auch zur Wende für die Kristall-Kicker. Die Tiroler bewiesen Moral und zwei Stürmer Joker-Qualitäten. Zunächst belohnte eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit der eingewechselte Markus Wallner die Aufholjagd der Wattener zum 1:1-Ausgleich (75.), ehe der ebenfalls eingewechselte Top-Torjäger Giacomo Vrioni die Silberberger-Elf in Front schoss (85.). Der 23-jährige Albaner und Leihspieler von der U-23 von Juve traf dabei per Elfmeter. Doch "wie gewonnen, so sehr zerronnen"... Makaric glich in der 89. Minute noch aus. Ein Remis, das beiden Teams zwar im Turnierverlauf den ersten Zähler, doch nicht mehr den Turniersieg bringt.

WSG Tirol (4-4-2-Ausrichtung): Ozegovic; F. Koch (46. M. Wallner), Behounek, Bacher, Kofi Schulz (35. Smith); Ranacher, Ogrinec (46. Stumberger), Naschberger (46. V. Müller), Tomic; Blume (46. Kerber), T. Sabitzer (46. Vrioni).

Tore: 0:1 Fossum (21.), 1:1 Wallner (75.), 2:1 Vrioni (85., Elfer nach Foul an Vrioni selbst), 2:2 Makaric (89.)

Winter-Neuzugang Kofi Schulz noch vor dem Seitenwechsel verletzt raus

Bemerkungen: Hiobsbotschaft nach 35 Spielminuten. Kofi Schulz sprintente entlang der Linie, flankte und griff sich schmerzverzerrt an den Oberschenkel. Der 32-Jährige Neuzugang musste mit einer Muskelverletzung vom Platz. Zu den bekannten Ausfällen (Awoudja, Forst, Andric, Anselm und Petsos) gesellten sich bei den Tirolern auch noch Žan Rogelj (nach einem Schlag aufs Knie beim Training am Vortag) und Stefan Skrbo. Den Youngster nahm drei Tage vor seinem 21. Geburtstag auf der Mittelmeerinsel eine Muskelfaser aus dem Spiel. Bitter für den U-21-Teamspieler, der damit sein Zelt in den kommenden Tagen in der medizinischen Abteilung wird aufschlagen müssen. Und bitter für Cheftrainer Thomas Silberberger, dem in der ohnehin optionsarmen Offensive mit Rogelj und Skrbo weitere Möglichkeiten fehlten.

Thomas Silberberger: „Wir sind jetzt den 6.Tag im Trainingslager. Es ist ein hochintensives Spiel gewesen, in dem man schon gemerkt hat, dass es jetzt an die körperlichen Grenzen geht - aber die Mannschaft hat das schwierige Spiel angenommen. Wir sind leider wieder Mal wieder praktisch aus dem Nichts in Rückstand geraten und haben selbst den letzten Pass nicht gespielt. Wir sind zwar oft ins gefährliche Drittel gekommen, aber da haben uns die Lösungen gefehlt. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft tolle eine Moral bewiesen. Durch Giacomo (Anm.: Vrioni) haben wir auch gleich zwei Hundertprozentige vorgefunden. Die haben wir zwar nicht genutzt, sind dann aber verdient in Führung gegangen, weil wir trotz Müdigkeit viel investiert haben. Das haben die Jungs überragend gemacht. Bitter ist nur, dass wir dann in der 88. Minuten nach einer Fehlerkette noch den Ausgleich bekommen. Die Mannschaft hätte sich heute einen Sieg verdient gehabt.“

Am Montagnachmittag treffen die Tiroler um Chefcoach Thomas Silberger im letzten Turnier-Match auf das bisher verlustpunktfreie Sigma Olmütz.

Training wie auf Golfplätzen

WSG Tirol-Manager Stefan Köck...

...zum Trainingslager generell: "Wir trainieren hier auf Malta auf Plätzen, die Golfplätzen ähneln. Das ist top. Auch das Hotel umsorgt uns hervorragend. Und die Jungs arbeiten professionell am Platz. Natürlich zwickt es beim einen oder anderen, aber das gehört dazu – ansonsten wäre es ein Wellnessurlaub, kein Trainingslager."

...zum Stürmer-Problem und etwaiger Neuverpflichtung(en) im Angriff: "Das Problem gibt’s nicht erst seit gestern, das ist uns seit der Verletzung von Tobi Anselm bekannt. Aber es ist nicht ganz so einfach. Oberste Priorität genießt die Wirtschaftlichkeit. Ich bin kein Freund davon, die generierten Transfereinnahmen in Bausch und Bogen sofort wieder rauszuschmeißen. Wir wollen den Verein nachhaltig gut führen. Wir sind derzeit mit einigen Spielern in sehr gutem Kontakt, wobei jeder dieser Spieler den einen oder anderen Makel mitbringt. Den Spieler, der in den letzten Jahren in einer ordentlichen Liga regelmäßig 30 Tore gemacht hat, den können wir uns nicht leisten – so ehrlich müssen wir sein. Aber es schaut jetzt sehr danach aus, als ob wir bei der Suche auf die Zielgerade biegen und in den nächsten Tagen einen Stürmer präsentieren können.

...über die Winter-Neuzugänge Kofi Schulz und Sandi Ogrinec: "Kofi ist ja der All-time-hero unseres Trainers, den haben wir bereits aus der Bundesliga gekannt. Wir haben gewusst, was er kann und durch den überraschenden Wechsel von Leon (Anm.: Klassen) reagieren müssen. Und Kofi hat uns bislang nicht enttäuscht. Er ist integriert, passt super in die Mannschaft und ist ein toller Charakter. Sandi (Anm.: Ogrinec) war ein Transfer, der sehr kurzfristig zustande kam. Er ist ein sehr guter Fußballer, das beweisen seine Daten. Ich denke, dass er uns mit seinen Qualitäten absolut weiterhelfen wird.

...Erwartungen für die kommenden Tage (Anm.: WSG ist noch bis kommenden Dienstag auf Malta): "...dass die Jungs weiter so intensiv arbeiten, dass sie weiter so als Mannschaft agieren. Und dass sie weiter den Umgang so pflegen wie bisher - am Platz und außerhalb. Aufgrund der COVID-Situation hat man ja nicht so viel Kontakt wie üblich. Aber den Kontakt, den man hat, zum Platzwart oder zum Camp-Organisator, den muss man wertschätzend pflegen. Das ist ein Spiegelbild des Vereins. Das machen sie bisher hervorragend. Ich hoffe, dass wir in den kommenden Tagen das Fundament errichten, auf das wir im Frühjahr aufbauen können."

Quelle Köck-Interview: Vereinshomepage WSG Tirol

Fotos: WSG Tirol und Domenic Aquilina/MFA SportsPlus Ltd