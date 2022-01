Testspiel-Samstag für zwei Drittel der 12 Klubs der Admiral Bundesliga. Den Anfang machten am Nachmittag Aufsteiger Austria Klagenfurt und Vorjahres-Aufsteiger SV Guntamatic Ried, die ja auch im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale am Freitag, 4. Feber (Josko-Arena) in ihrer jeweils ersten Pflicht-Partie des neuen Jahres aufeinandertreffen. Beim slowenischen Zweitligisten NK Rogaška kamen die Violetten zu einem klaren 5:1 (Halbzeit 4:0)-Sieg., während die Innviertler daheim im OÖ-Duell gegen den Zweitligisten FC Juniors OÖ ebenfalls zur Pause mit 4:0 führten und beim 6:0 am Ende das halbe Dutzend voll machten.

Austria Klagenfurt gewann auch sein viertes Testspiel in 2022 und präsentierte sich erneut in Torlaune (23 in vier Spielen, im Schnitt über 5 Treffer). Im Kaiser Arnulf Sportzentrum in Moosburg gegen NK Rogaska, den Tabellendritten der zweiten slowenischen Liga, erzielten Markus Pink (2), Florian Rieder, Patrick Greil und Alex Timossi Andersson die Treffer zum ungefährdeten 5:1-Sieg, der bei Halbzeit mit 4:0 praktisch schon feststand.

Chefcoach Peter Pacutl setzte auf eine Startelf, die auch im bisherigen Verlauf der Saison in dieser Besetzung zum Einsatz gekommen war: Vor Tormann Phillip Menzel bildeten Michael Blauensteiner, Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Till Schumacher die Abwehr, im Mittelfeld erhielten Patrick Greil, Christopher Cvetko und Turgay Gemicibasi den Vorzug, im Sturm durften Alex Timossi Andersson, Markus Pink und Florian Rieder von Beginn an auflaufen.

Die Austria bestimmte direkt das Geschehen, stand sicher in der Defensive und spielte druckvoll nach vorn. Wie schon in den Partien gegen die Regionalligisten Spittal/Drau (7:1), WAC-Amateure (7:1) und Treibach (4:0) war es "1:0-Torschütze vom Dienst" Markus Pink (15.), der die Kärntner in Front brachte und setzte nur eine Minute später mit seinem sechstes Tor in diesem Testspiel-Winter noch einen drauf. Das 3:0 markierte Rieder (20.), der vom linken Flügel nach innen und aus 18 Metern herrlich ins Kreuzeck abzog. Greil (22.) sorgte für den 4:0-Pausenstand.

Pacult-Elf reist am Sonntag ins Wintercamp nach Kroatien

Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte Chefcoach Peter Pacult sieben Mal: Im Kasten übernahm Lennart Moser, in der Abwehr kamen Alexander Fuchs, Ivan Saravanja und Florian Jaritz in die Partie, in der Offensive konnten sich Thomas Roberts und Rajko Rep sowie Lukas Fridrikas präsentieren. Menzel, Blauensteiner, Wimmer, Schumacher, Greil, Gemicibasi und Rieder hatten Feierabend. Trotz der Personalrochade lief es auch nach dem Seitenwechsel flüssig nach vorn, in der 58. Minute legte Timossi Andersson nach. Es war seine letzte Aktion, ebenso wie Mahrer, Cvetko und Pink verließ er kurz darauf den Platz. Josip Pejic, Fabio Markelic, Fabian Miesenböck und Darijo Pecirep erhielten ihre Bewährungschance. Kaum am Kunstrasen, klingelte es hinten - 5:1 (60.).

Nach fast drei Wochen Vorbereitung in Kärnten reist der Austria-Tross am Sonntag ins Wintercamp nach Kroatien. In Medulin beziehen die Violetten ihr Quartier im Hotel „Park Plaza Belvedere“. An der Südspitze von Instrien stehen auch zwei Testspiele gegen die slowenischen Erstligisten NK Domzale (Mittwoch, 15 Uhr) und NK Tabor Sezana (Freitag, 15 Uhr) auf dem Programm, ehe am 4. Februar das ÖFB-Cup-Viertelfinal-Duell beim Bundesliga-Rivalen SV Ried ansteht. Das Match in der Josko Arena wurde im übrigen von 20.30 Uhr auf 19.20 Uhr vorverlegt.

Die SV Ried war dem Zweitligisten aus Linz bzw. Pasching stets im Nacken

SV Ried zeigt FC Juniors OÖ die Grenzen auf

Die Rieder selbst bliesen ihrerseits beim Testspiel gegen den Zweitligisten zum "Tor-Halali". Ante Bajic mit dem frühen Führungstor (5. Min.), ehe Canadi (25., Elfer), Stefan Nutz per Sechs-Minuten-Doppelpack (38., 43.), Stosic (70.) und Satin (83.) das "halbe Dutzend" voll machten.

Ein weiteres Vorbereitungsspiel auf Cup-Viertelfinale bzw. Liga-Frühjahrsrunde bestreitet der Elf von Robert Ibertsberger auf die Frühjahrsrunde am nächsten Freitag, 28. Jänner, gegen den Zweitligisten Amstetten im Leichtathletik-Stadion in Ried (Ankick: 14 Uhr).

Fotos: FK Austria Klagenfurt/QSpictures sowie pictureshooting.AT/Albert Mikovits