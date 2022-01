Der LASK, aktuell Tabellenneunter der Admiral Bundesliga, absolvierte am Samstagnachmittag das erste Testspiel seines Trainingslager-Aufenthaltes in Belek/Antalya. Das Duell gegen den Tabellenführer der slowenischen ersten Liga endete mit 1:2. Den Treffer der Athletiker erzielte Thomas Goiginger kurz nach Seitenwechsel.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase pressten die Linzer Athletiker, bei denen Stürmer Alexander Schmidt und Defensiv-Allrounder Philipp Wiesinger (beide covid-erkrankt) sowie die Neuzugänge Sako (Knie-OP am gestrigen Freitag) und Twardzik fehlten, den Gegner früh an und kamen so zu regelmäßigen Ballgewinnen im gegnerischen Drittel. Erstmals gefährlich wurde es, als Peter Michorl einen Fernschuss aus 25 Metern abgab (16.), den Maribors Torhüter Azbe Jug mit Schwierigkeiten zur Ecke klärte.

Ein Eckball war es dann allerdings auf der Gegenseite, der Maribor das Führungstor bescherte: Innenverteidiger Nemanja Mitrovic traf per Kopfball ins Netz (32.). Der LASK hatte durch Sascha Horvath (37.) und Thomas Goiginger (43., direkter Eckball!) noch vor dem Seitenwechsel Chancen auf den Ausgleich, beide Male war Maribor-Keeper Jug aber zur Stelle.

Fernschuss bringt Entscheidung

Sechs Minuten nach Wiederanpfiff gelang den Schwarz-Weißen das 1:1. Der in der Halbzeit eingewechselte Torwart Menno Bergsen nahm einen Rückpass regelwidrig mit der Hand auf, Marko Raguž führte den fälligen Freistoß blitzschnell aus und bediente Thomas Goiginger, der nur noch einzuschieben brauchte.

In einer bis dahin hart aber fair geführten Partie sah Maribors Marko Alvir in der 54. Minute für ein Foul an James Holland die rote Karte. Um weiterhin 11-gegen-11 spielen zu können, stimmte der LASK einer „Einwechslung“ der Nummer 16, Aljas Antonin zu.

Nach 60 Minuten wechselten die Schwarz-Weißen bis auf Alex Schlager alle verbliebenen Spieler der Startelf aus – in der Halbzeit waren bereits Dario Maresic und Moritz Würdinger für Jan Boller und Felix Luckeneder eingewechselt worden. Es begann in der Folge ein Spiel mit offenem Visier, konkrete Strafraum-Chancen blieben aber beiderseits rar gesät. Und so war es ein strammer Fernschuss, der die erneute Führung für Maribor markierte: Mirko Mutavcic traf in der 67. Minute aus gut 30 Metern sehenswert in den Winkel. Damit war gleichzeitig der 1:2-Endstand fixiert.

LASK: Schlager – Flecker, Boller (Würdinger* 46.), Luckeneder (Maresic 46.), Renner – Holland, Horvath, Michorl – Goiginger, Raguž, Nakamura

Ab 60. Min.: Balic, Gruber, Hong, Monschein, Potzmann, Sulzner*, Weixelbraun*, Wild. *Testspieler des FC Juniors OÖ

Tore: Goiginger (54.); Mitrovic (32.), Mutavcic (67.); GK: Holland (16.), Maresic (70.); Milec (9.). RK: Alvir (54.)

LASK-Chefcoach Andreas Wieland: „Es war eine sehr intensiv geführte Partie gegen den slowenischen Tabellenführer. Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben Maribor früh unter Druck gesetzt und sind so auch zu einigen Abschlüssen gekommen. Nach dem Gegentor sind wir ruhig geblieben und haben schließlich auch den Ausgleich erzielt. Wir können aus den 90 Minuten einiges mitnehmen. Somit war es – trotz Niederlage – ein guter und lehrreicher Test.“

Foto: LASK