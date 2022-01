Das zweite Testspiel der laufenden Wintervorbereitung endete für Admiral Bundesliga-Schlusslicht SCR Altach mit einem 2:2-Remis beim FC Luzern, aktuell ebenfalls Tabellenletzter der Schweizer Super League. Die weiterhin ersatzgeschwächte Altacher Mannschaft konnte immerhin zwei Standard-Treffer bejubeln.

In Luzern übersiedelte der SCRA erstmals in der laufenden Wintervorbereitung vom Kunst- auf den Rasenplatz, brauchte trotz des noch ungewohnten Untergrunds, keine lange Anlaufzeit. Die Partie in der swissporarena war keine Minute alt, als die Rheindörfler ihre erste richtig gute Tormöglichkeit vorfanden. Manuel Thurnwald flankte auf den freistehenden Noah Bischof, der per Kopf aber zu zentral auf Luzern-Keeper Vasic abschloss.

Wie schon in der Vorwoche gegen den FC St. Gallen hatte Chefcoach Ludovic Magnin fast eine gesamte Mannschaft vorgeben. Während Csaba Bukta und Sandi Krizman in den Kader zurückkehrten, hatten sich Amir Abdijanovic und Pape Alioune in der vergangenen Trainingswoche zu den momentan zahlreichen angeschlagenen Spielern im Kader gesellt. So stand erneut eine sehr junge Altacher Mannschaft auf dem Platz, die zunächst den Gastgebern das Spiel überließ. SCRA-Goalie Jakob Odehnal entschärfte einen Distanzschuss von Ardon Jashari (9. Min.)

Mittelstürmer Nuhiu trifft nach Eckball – Ausgleich postwendend

Die Altacher kamen dann nach 16 Minuten zum zweiten Mal gefährlich vor das Luzerner Tor. Nach einer Kombination über links flankte Lars Nussbaumer auf den kurzen Pfosten, wo ein Luzerner im letzten Moment zum Eckball klären konnte. Die Meilinger-Hereingabe verwandelte Atdhe Nuhiu per Direktabnahme mit links.

Im direkten Gegenzug drückte Abubakar den Ball nach Querpass von links nur noch über die Linie. Kurz vor dem Seitenwechsel schirmte Tartarotti den Ball im Sechzehner gut ab, legte zurück auf Lars Nussbaumer, der freistehend den Ball deutlich über das Luzerner Tor setzte. Auf der Gegenseite konnte sich kurz vor der Pause Jakob Odehnal ein zweites Mal auszeichnen und parierte den Schulz-Abschluss aus knapp zehn Metern per Fußabwehr.

Zur Pause wechselte Cheftrainer Ludovic Magnin dreimal. Tino Casali, Sandi Krizman und Csaba Bukta kamen für Jakob Odehnal, Felix Strauss und Noah Bischof. Tino Casali zeichnete sich sogleich gegen Christian Gentner aus kurzer Distanz aus, war dann jedoch zehn Minuten später machtlos. Das Schweizer Schlusslicht kombinierte schnörkellos vor das Altacher-Tor, wo Cumic via Innenstange auf 2:1 stellte. Den ersten Altacher Abschluss im zweiten Durchgang verbuchte Sebastian Aigner, setzte seinen Schuss aus knapp 23 Metern aber zu mittig.

Die Rheindörfler benötigten wieder einen Eckball, um zum Treffer zu kommen. Diesmal flankte Marco Meilinger von der anderen Seite – mit seinem linken Fuß zum Tor hin – wo der Eferdinger und Ex-LASKler Stefan Haudum am kurzen Pfosten per Kopf ideal abschloss zum 2:2 (67.).

Drei frische Kräfte für die letzten 20 Minuten

Lukas Prokop, Lukas Parger und Noah Bitsche durften dann für Lars Nussbaumer, Sebastian Aigner und Marco Meilinger ran. Die Luzerner wechselten für die letzten 20 Minuten gar die komplette Mannschaft aus und so ging der Spielfluss im Anschluss etwas verloren. Erst mit der allerletzten Aktion im Spiel fand das Spiel beinahe doch noch einen Sieger. Zum Glück für den SCRA sprang ein Kopfball aus kurzer Distanz von der Querlatte zurück ins Spielfeld.

Alles in allem darf Ludovic Magnin mit dem zweiten Test der Vorbereitung nicht unzufrieden sein. Vor allem angesichts der zahlreichen Ausfälle haben sich die Rheindörfler über weite Strecken gut präsentiert.

FC Luzern vs. CASHPOINT SCR Altach 2:2 (1:1), Swissporarena Luzern. Tore: 0:1 Nuhiu (17.), 1:1 Abubakar (19.), 2:1 Cumic (56.), 2:2 Haudum (67.)

SCR Altach: Odehnal (46. Casali); Nussbaumer (68. Prokop), Strauss (Bukta 46.), Bumberger, Thurnwald; Bischof (Krizman 46.), Aigner (Bitsche 68.), Haudum, Tartarotti; Meilinger (68. Parger), Nuhiu.

Foto: SCR Altach