Der neue Klub vom siebenfachen ÖFB-Teamstürmer Ercan Kara steht fest. Der 26-jährige, gebürtige Wiener, der in 87 Partien für den SK Rapid Wien 37 Tore und 16 Assists beisteuerte, wird lt. SKY-Informationen in Kürze einen Vertrag bei MLS-Klub Orlando City unterschreiben und von der österreichischen Admiral Bundesliga in die USA wechseln. Nach Maximilian Ullmann verlieren die Hütteldorfer damit im Jänner den nächsten Stammspieler.

"Rapid-Überflieger" Ercan Kara fliegt über den "großen Teich" in den "Sunshine-State" Florida

Ercan Kara, der im Jänner 2020 vom Zweitligisten SV Horn für 200.000 Euro (lt. transfermarkt.at) zum österreichischen Rekordmeister wechselte, verließ erst gestern vom Trainingscamp des SK Rapid Wien in Antalya/Türkei, um einen Wechsel in die USA zu finalisieren. Von der türkischen Riviera führt die Reise vom 1,92-Meter-Sturmtank nun ins sonnige Florida. Der obligatorische Medizincheck und Vertragsunterschrift sind zwar noch ausständig, der Transfer sei laut SKY jedoch nurmehr Formsache.

Wie der Pay-TV-Sender weiter weiß, soll der Torjäger in der 280.000-Einwohner-Stadt einen Vertrag als „Designated Player“ bekommen. Das bedeutet, dass der Nationalspieler nicht in den Salary Cap fällt, sondern mehr als die meisten seiner Teamkollegen verdienen kann. In Orlando trifft Kara auf den ehemaligen Milan-Stürmer Alexandre Pato. Mit dem portugiesischen Star Nani hat ein „Designated Player“ erst kürzlich den Verein verlassen, der Flügelspieler spielt seit Mitte Jänner mit Maximilian Ullmann bei Venezia in Italien.

Die Stadt Orlando in Florida ist berühmt durch Disney-World und diverse Themenparks wie Magic Kingdom und Epcot sowie Wasserparks. Ein weiteres beliebtes Freizeitziel ist Universal Orlando mit Universal Studios, Islands of Adventure und dem Themenbereich Wizarding World of Harry Potter, der zu beiden Parks zugleich gehört.

Foto: © SK Rapid / Red Ring Shots