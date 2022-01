Der FK Austria Wien befindet sich seit gestern bis zum 29. Jänner im Winter-Trainingscamp an der türkischen Riviera. Sportdirektor Manuel Ortlechner äußert sich im Rahmen des Trainingslagers in Lara/Antalya auf die Frühjahrsrunde beim Admiral Bundesliga-Siebten über die Kader-Zusammensetzung & Vertragsgespräche, sowie über den Austausch mit dem gesamten Staff und die Perspektive für jeden Violetten, inhouse Karriere zu machen.

Sportdirektor Manuel Ortlechner über...

...erste Eindrücke im Trainingslager in Lara:

„Zunächst möchte ich ein Lob an alle Personen aussprechen, die in der Organisation involviert waren. Bisher hat alles großartig funktioniert, das ist gerade in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich. Die Bedingungen sind gut. Ich denke, dass der Tapetenwechsel allen guttut. Schade ist, dass nicht alle teilnehmen können, da einige Spieler verletzungsbedingt fehlen. Daraus ergibt sich aber auch die Gelegenheit, weitere Talente eine ganze Woche lang auf dem höchsten Level im Verein beobachten zu können. Somit freuen wir uns auf eine tolle Woche.“



...dass in Summe elf Eigenbauspieler aus der Austria-Akademie in der Türkei mit dabei sind, das Durchschnittsalter im Trainingslager-Kader beträgt 22,2 Jahre und wie weit das den Vorstellungen des Sportdirektors entspricht...

„Ich habe immer wieder betont, dass es der Plan ist, unseren Talenten eine Perspektive zu bieten, das ist unser Weg. Wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir es nicht übertreiben. Die Jungen, die nachrücken, brauchen auch gestandene Spieler, die ihnen zeigen, welchen Lifestyle man als junger Profi leben sollte. Es freut mich, dass wir so viele Talente haben. Ich kenne auch die High Potentials in der Akademie und bei den Young Violets, weil ich mich sehr gerne mit unseren Talenten auseinandersetze. Grundsätzlich wollen wir zukünftig schon eine sehr junge Austria sehen.“



...wie er als Sportdirektor das Trainingslager nutzt...

„Ich freue mich aus mehreren Gründen auf die nächsten Tage. Hier habe ich die Möglichkeit, mir die Trainings in aller Ruhe anzusehen. Ich nutze das Trainingslager vor allem auch, um mich mit allen Beteiligten - Trainern, Spielern und mit dem gesamten Staff - auszutauschen, weil es mir sehr wichtig ist, zu wissen, wie jeder Einzelne menschlich tickt. Das ist ein sehr wichtiger Faktor für ein funktionierendes Team. Wir können als Austria nur erfolgreich sein, wenn wir die richtigen Typen für unser Projekt haben. Die Austria soll Spaß machen. Gute Laune ist ein wichtiger Faktor, um erfolgreich sein zu können.“



...Mark McCormick als neuen Co-Trainer, wodurch die Austria zum wiederholten Mal auch im Trainerstab jemanden aus der eigenen Akademie engagiert hat. Ist das ein Weg, den die Austria auch in Zukunft gehen wird...

„Ich finde es gut, wenn man die Möglichkeit nutzt, über Jahre hinweg die eigenen Spieler zu prägen, oft werden dabei aber Trainer und Mitarbeiter vergessen. Dass man inhouse nicht nur als Spieler Karriere machen kann, schafft für jeden Mitarbeiter eine Perspektive. Wenn du gut bist, wirst du zukünftig nicht übersehen. Das ist unser Weg.“



...den Vertrag mit Muki Huskovic zu verlängern bzw. wie weit das im Moment eine der Hauptaufgaben als Sportdirektor ist, junge Spieler davon zu überzeugen, langfristig ein Veilchen zu bleiben...

„Das ist schon seit einigen Wochen meine Hauptaufgabe, denn auch bei Muki Huskovic gab es sehr intensive Gespräche. Ich kann verstehen, dass seine Familie und das Management die Entscheidung mit Bedacht treffen wollten. Ich bin der Meinung: Den Jungen kannst du eigentlich nicht aufhalten, weil er so professionell arbeitet und auch abseits des Platzes ein toller Typ ist, der sich zu hundert Prozent mit der Austria identifizieren kann. Deshalb hat es mich so gefreut, dass er sich dazu entschlossen hat zu bleiben. Seine Entscheidung hat hoffentlich eine Strahlkraft auf die Gespräche, die wir mit anderen Spielern gerade führen.“



...das bald schließende Winter-Transferfenster schließt bald und wie weit bei der Austria noch mit Zu- oder Abgängen zu rechnen ist oder liegt der Fokus schon auf dem Sommer...

„Wir müssen in unseren Entscheidungen immer mit einem Auge auf die Finanzen schauen, dementsprechend werden wir unsere Schritte mit Bedacht setzen. Falls wir noch Abgänge haben, gibt es eventuell die Möglichkeit, jetzt im Winter noch einen Spieler zu verpflichten. Ansonsten sind unsere Planungen klar in Richtung Sommer ausgerichtet, weil da einige Verträge auslaufen. Es gibt aber die eine oder andere Vertragsverlängerung, die wir in den nächsten Wochen hoffen präsentieren können.“

Statements und Foto: FK Austria Wien