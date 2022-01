Thanos Petsos zum Riga FC? Der lettische Erstliga-Vierte, wo seit Jahresbeginn Thorsten Fink (von Sommer 2015 - Feber 2018 beim FK Austria Wien) Chefcoach ist, solle sich mit dem 30-jährigen Griechen laut der "Tiroler Tageszeitung" bereits einig sein. Der Bundesliga-Zehnte WSG Tirol befindet sich derzeit noch bis Dienstagfrüh im Trainingslager auf Malta und absolviert dort heute Nachmittag sein letztes Spiel beim Malta-Cup.

Der in Düsseldorf am Rhein geborene Mittelfeld-Stratege befindet sich derzeit mit den Wattenern im Trainingslager auf Malta, stand beim beim Malta-Cup in den ersten beiden Partien wegen einer angeblichen Wadenblessur nicht zur Verfügung. Darauf am Freitag im Ta Qali Nationalstadion beim 2:2-Remis der WSG gegen Aaalborg angesprochen, meinte der viermalige, griechische Nationalspieler, der bei der WSG Tirol noch Vertrag bis Juni 2023 hat, der "TT" gegenüber „es wird schon wieder“ und verschwand rasch in den Katakomben.

Die WSG hat dem Deutsch-Griechen, der 122 Einsätze für Rapid Wien absolvierte und zuvor u.a. beim 1. FC Kaiserslautern, SpVgg Greuther Fürth, Werder Bremen, Bayer Leverkusen und dem englischen FC Fulheim war, nach über sechs vertraglosen Monaten auf den Tag genau vor zwei Jahren verpflichtet. Im Team von Chefcoach Thomas Silberberger wurde Thanos Petsos dank seiner Spielübersicht und Passqualität zum Leistungsträger, absolvierte 66 Partien (vier Tore, sechs Assists) für die "Kristall-Kicker". Ein 67. Spiel scheint es nicht mehr zu geben...und um im Konjunktiv zu bleiben...wegen der Bedeutung seines Vornamens Thanos („der Unsterbliche“) würde der Hellene definitiv bei den Wattenern im Fall eines Abganges in positiver Erinnerung bleiben.

Vier Geburtstage gefeiert - Schusstraining stand Sonntag im Fokus

Ansonsten gab es Grund zum Feiern, denn mit Denis Tomic (24), Stefan Skrbo (gestern 21), Valentino Müller (23) und Bror Blume (Samstag, 30 Jahre) haben in diesen Tiroler Trainingslager-Tagen auf Malta gleich vier WSG-Kicker Geburtstag gehabt. Während bei der einzigen Trainingseinheit am Sonntag Schusstraining am Plan stand. Damit der letzte Auftritt am Montag im Ta’ Quali, dem maltesischen Nationalstadion, erfolgreich wird. Auch Giacomo Vrioni zeigte sich wieder treffsicher. Auf den Schultern des 23-Jährigen ruht auch beim heutigen Abschluss im Abschluss(-Spiel) die Hauptlast der Wattener Glückseligkeit. In der Partie gegen den dänischen Spitzenklub Aalborg BK benötigte die Leihgabe von Juventus Turin zuletzt nur sieben Minuten, um zu zwei Hochkarätern zu kommen und 40 Spielminuten für das erste Tor.

Sieg ist Pflicht gegen verlustpunktfreien Gegner - Dienstag sehr früh retour

Gegen Sigma Olmütz wird heute wohl Abschluss-Effizienz nötig sein, um das rechnerisch noch mögliche Ziel, den zweiten Gruppenplatz, zu realisieren. Dazu braucht der Malta-Cup-Titelverteidiger aus Tirol gegen die Tschechen (beide bisherigen Partien gewonnen) ein Sieg, um weiters darauf zu hoffen, dass Aalborg BK danach Spartak Trvana in die Schranken weist. Vor dem letzten Spieltag liegt die WSG mit einem Zähler aus zwei Spielen auf Platz drei in der Tipsport-Malta-Cup-Tabelle, punktgleich mit den Dänen. Trvana ist Zweiter (3 Punkte).

Am Sonntagabend durfte sich der WSG-Tross nochmal bei einem der faszinierenden Sonnenuntergänge, die die Hotelterrasse des Radisson Blu Golden Sands zu bieten hat, so richtig entspannen. Am Dienstag um 5 Uhr morgens geht es dann zuerst mit dem Bus zum Flughafen und via Wien und München zurück in Schnee und Kälte.

Fotos: Richard Purgstaller und WSG Tirol