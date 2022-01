Die von der Bundesregierung angekündigten Änderungen der Covid-Regelungen für den Breitensport sorgten zuletzt vor allem bei Trainern und Funktionären für Kopfzerbrechen. Laut neuesten Informationen zu den aktuellen Covid-Regelungen wurde allerdings am frühen Montagnachmittag bekannt, dass das Gesundheitsministerium nach Verhandlungen mit Sport Austria folgende Interpretation der Verordnung vorgenommen hat: „Trainer, Betreuer, Schiedsrichter etc. zählen nicht zur 25-Teilnehmer-Grenze".

Das Gesundheitsministerium hat die Auslegung von Sport Austria, wonach Trainer, Betreuer etc. als Personen, die zur Durchführung der Sportveranstaltung erforderlich sind, nicht in die Teilnehmerhöchstzahl einzurechnen sind, geteilt. Somit betrifft die Grenze von 25 Personen in erster Linie die Sportler / Fußballer.“

Das bedeutet, dass ab sofort ohne weitere Abklärung mit den Behörden Trainer / Betreuer / Schiedsrichter nicht mehr in die 25-Personen-Höchstgrenze einzurechnen sind.

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at