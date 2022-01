Nachdem beim deutschen Bundesligisten 1. FC Köln bereits mit Florian Kainz, Dejan Ljubicic und Louis Schaub drei ehemalige Rapid-Mittelfeldspieler unter Vertrag stehen, sind seit neuestem Hütteldorfer, insbesondere Stürmer, in der Major League Soccer (MLS), der höchsten Spielklasse im US-amerikanischen und kanadischen Fußball, "Trendsetter", respektive auf dem Radar.

Fliegt mit Taxiarchis Fountas der nächste Rapid-Stürmer nach Ercan Kara über den "großen Teich" in die USA?

Wie MLS-Insider Steven Goff von der Washington Post via Twitter berichtet, soll nach ÖFB-Teamstürmer Ercan Kara auch sein 26-jähriger Rapid-Sturmpartner Taxiarchis Fountas von der österreichischen Admiral Bundesliga in die MLS wechseln. Demnach sei bereits ein Vorvertrag mit D.C. United unterzeichnet sein, der mit Sommer 2022 greift.

D.C. United is signing Greek intl attacker Taxiarchis Fountas from Rapid Vienna, I'm told. Designated player, pre-contract for summer arrival. 3-year deal for estimated $7 million. Age 26. #dcu #mls