Beim Testspiel zwischen dem FK Austria Wien gegen den Dritten der russischen Liga FK Sotschi, fielen zwar keine Tore, die Veilchen lieferten aber dennoch ein gutes Spiel ab. Am Freitag um 13:00 Uhr österreichischer Zeit treffen die Violetten im zweiten internationalen Testspiel im Trainingslager auf den tschechischen Klub FC Hradec Kralove.

Trainer Manfred Schmid war mit dem Auftritt seiner Austria zufrieden

Georg Teigl und Can Keles tasten sich aktuell langsam wieder an das Mannschaftstraining heran und kamen deshalb nicht zum Einsatz. Außerdem fehlten jene Spieler, die verletzungsbedingt in Wien bleiben mussten. Iurganov hatte mit einem Schuss (5.) die erste Chance des Spiels für FK Sotschi. Die Austria kam erstmals durch Noah Ohio vor das gegnerische Tor (13.). Aleksandar Jukic war dem 1:0 in der ersten Halbzeit am nächsten, sein Distanzschuss wurde von Sotschi-Torhüter Zabolotnyi an die Stange abgewehrt (16.). Ohio schaffte es im Konter beinahe den russischen Schlussmann zu überspielen (19.). Kurz vor der Pause köpfelte der violette Solostürmer nach einer Suttner-Flanke drüber (44.). Im Gegenstoß klärte Johannes Handl in letzter Sekunde bei einem gefährlichen Angriff des FK Sotschi. Nach der Pause erspielte sich die Austria die nächsten Torchancen. Noah Ohio setzte sich im Konter durch und schoss knapp drüber (57.). Manfred Fischer probierte es per Kopf (60.). Nach etwas mehr als einer Stunde wechselte Trainer Manfred Schmid viermal.

Chancenplus für die Austria

Nachdem Vesel Demaku schon zur Pause neu in die Partie gekommen war, durften nun auch Leo Ivkic, Christian Schoissengeyr, Florian Wustinger und Romeo Vucic ran. In der Folge hatten die Veilchen ein Chancenplus. Manfred Fischer setzte den Ball bei einer Jukic-Flanke über das Tor (72.). Lukas Mühl traf aus spitzem Winkel und kurzer Distanz bei einer Freistoßflanke von Markus Suttner das Außennetz (73.). Ein Distanzschuss von Florian Wustinger wurde von Sotschi-Torhüter Zabolotnyi pariert (75.). Auf der Gegenseite setzte Ex-Rapid-Verteidiger Barac einen wuchtigen Schuss knapp neben das Tor von Patrick Pentz (78.). In der Schlussphase wechselte Manfred Schmid noch Philipp Klein, Dario Kreiker und Csaba Mester ein. In der 90. Minute gelang Mester bei einem scharfen Querpass von Markus Suttner beinahe noch der Siegestreffer, der Offensivmann verfehlte den Ball nur knapp.

Stimme zum Spiel:

Trainer Manfred Schmid:

„Es war ein gutes Spiel meiner Mannschaft gegen einen starken Gegner, der uns sehr gefordert hat. Ich habe einige Abläufe, die wir im Training einstudiert haben, gesehen, konnte aber auch erkennen, woran wir noch arbeiten müssen.“

FK AUSTRIA WIEN - FK SOTSCHI 0:0

Aufstellung FK Austria Wien: Pentz; Martins (65. Ivkic), Mühl (79. Klein), Handl (65. Schoissengeyr), Suttner; Braunöder (65. Wustinger), Martel; Jukic (79. Kreiker), Grünwald (46. Demaku), Fischer (79. Mester); Ohio (65. Vucic).

Foto: Harald Dostal