Wie bereits seit Tagen gemutmaßt (Ligaportal berichtete am Montag), ist es nunmehr offiziell: Thanos Petsos wechselt vom Admiral-Bundesliga-Zehnten WSG Tirol zum FC Riga, dem Klub vom ehemaligen Austria Wien-Chefcoach Thorsten Fink. Der 54-jährige Dortmunder übernahm das Zepter bei den Letten vor wenigen Wochen.

Fußball-Bundesligist WSG Tirol verliert mit Thanos Petsos seinen "Spirtus Rector". Den (seit Tagen erwarteten) Abgang bestätigten die Wattener am Dienstag. Der in Düsseldorf am Rhein geborene deutsch-griechische Mittelfeld-Akteur, der noch Vertrag bei der WSG bis 30.06.2023 hatte, wird eine Ausstiegsklausel ziehen und die Tiroler im laufenden Wintertransferfenster verlassen. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht der Wechsel des 30-jährigen, griechischen Teamspielers (vier Einsätze) zum FC Riga fest.

„Es ist ein herber Verlust, klar. Er war unser Denker und Lenker im Mittelfeld“, wird WSG-Chefcoach Thomas Silberberger bei SKY Sport Austria zitiert. Die entstandene Lücke solle der 23-jährige, slowenische Winter-Neuzugang Sandi Ogrinec füllen.

Wie der FC Riga außerdem bekannt gab, wurde auch Christoph Martschinko verpflichtet. Der Linksverteidiger spielte bei Austria Wien seit einem Jahr keine Rolle mehr und war in der 2. Liga bei den Young Violets. Der Vertrag des 27-Jährigen, ehemaligen ÖFB-U21-Teamspielers (23 Einsätze) wäre im Sommer ausgelaufen. Der gebürtige Steirer war im Sommer 2015 von der TSG Hoffenheim aus Deutschland nach Wien gekommen.

Foto: Richard Purgstaller