Der LASK, noch bis Samstag im türkischen Trainingslager in Belek/Antalya, wird "Wielands Wunschspieler" nicht erhalten. War die Zuversicht beim Athletiker-Chefcoach Anfang Jänner noch groß, dass Miloš Degenek, 33-facher australischer Nationalspieler und zuletzt bei Roter Stern Belgrad, zum Tabellenneunten der Admiral Bundesliga kommt, hat sich das nun erledigt. Der 27-jährige, 1,87-Meter große Innenverteidiger wechselt in die MLS. Während beim UEFA-Conference-League-Achtelfinalisten aus Oberösterreich zwei Abwehrspieler inzwischen ins Trainingscamp nachreisten und LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic eine Kader-Reduktion will und in punkto Personalien den Februar als "ganz wichtigen Monat für den LASK" erklärte.

Peter Michorl beim Cornerball im Testspiel gegen Maribor (1:2) am Samstag im Trainingslager in Belek

Der Reihe nach! Miloš Degenek kickte im Nachwuchs des VfB Stuttgart, 1860 München, Yokohama F. M. (Japan), Roter Stern (Serbien) und Hilal (Saudi Arabien). Im August 2019 kehrte der Championsleague-erfahrene Abwehrakteur für rund 1,5 Millionen Euro zu Roter Stern zurück. Nun will der gebürtige Kroate mit australischem Pass weder in die österreichische Fußball-Belletage, noch strebt er eine Rückkehr nach Deutschland an (wie zunächst von ihm zu lesen war). Sondern wechselt vom amtierenden, serbischen Double-Sieger in die Major League Soccer (MLS) zur Columbus Crew (Campeions Cup-Sieger 2021), wo der Innenverteidiger bis Dezember 2023 inklusive Option auf zwei weitere Spielzeiten unterschreibt. Und dort auf ÖFB-Teamstürmer und Ex-Rapid-Torjäger Ercan Kara treffen könnte, dessen Transfer lediglich noch des obligatorischen Medizinchecks und der Vertragsunterzeichnung bedarf.

Drei LASKler ins Trainingslager nachgereist und wiedergenesen

Der LASK darf sich derweil zumindest darüber freuen, dass nach Stürmer Alexander Schmidt (Montag) am Dienstagabend die erkrankten Abwehrspieler Philipp Wiesinger und Filip Twardzik im Trainingslager in Belek eingetroffen sind. Für Neuzugang Filip Twardzik ist es das erste Trainingscamp bei den Athletikern. Der 28-jährige Tscheche wird auf der LASK-Homepage zitiert: „Meine erste Trainingswoche mit den Jungs ist sehr gut verlaufen, dann musste ich den Trainingslager-Start auslassen, das war bitter. Jetzt brenne ich schon darauf, wieder einzusteigen – es ist toll, dass ich doch noch einige Tage im Trainingslager mitnehmen kann.“

Und Philipp Wiesinger, der ja separat zum Spezial-Aufbautraining in Deutschland weilte, meinte: „Ich freue mich enorm, wieder bei der Mannschaft zu sein! Aufgrund meiner Einzeltherapie in Deutschland war ich ja länger weg – es tut gut, wieder hier zu sein."

Dienstagabend in Belek eingetroffen im LASK-Trainingscamp: der Tscheche Filip Twardzik und der Salzburger Philipp Wiesinger

Sportdirektor Vujanovic: "Ich bin kein Zauberer."

Doch was wird personell noch im Winter-Transferfenster (in Österreich bis 7.02.) beim LASK passieren, auch in punkto möglicher Reduktion des 30iger-Kaders? „Natürlich wollen wir unseren Kader reduzieren, aber wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Februar ist ein ganz wichtiger Monat für den LASK. Was tun wir, wenn plötzlich sechs, sieben Spieler positiv getestet werden und ausfallen? Dann hilft nur ein großer Kader“, wird Sportdirektor Rado Vujanovic in der "Krone" zitiert.

Der 39-jährige Serbe weiter: "Ich bin kein Zauberer. Klubs, die Spieler von uns ausleihen wollen, verlangen, dass wir die Gehälter weiter bezahlen. Das geht nicht.“ Dass Winterneuzugang Oumar Sako, der 25-jährige Ivorer wurde am Freitag in Linz am Knie operiert, trotz Verletzung geholt wurde, war laut Vujanovic kein Geheimnis: „Das ist keine große Sache und die Kosten waren sehr überschaubar.“

Ein anderer Abwehrspieler, Petar Filipovic, befindet sich wieder im Lauftraining, wird den Linzern wohl allerdings noch nicht im Februar zur Verfügung stehen. Was wird also mit einer neuen Abwehrspieler-Alternative? Vujanovic: „Es ist möglich, dass wir einen bis Sommer ausleihen, der uns sofort weiterhilft." Nachsatz: „Ich habe nicht viel Zeit, um den Kader hinzubekommen. Fußball ist kein Wunschkonzert, da muss es schnell gehen."

Fotos: ©LASK