Marko Lazetić, heißbegehrter, seit wenigen Tagen 18-jähriger Stürmer von Roter Stern Belgrad entschied sich statt zum FC Red Bull Salzburg in die österreichische Admiral Bundesliga zu wechseln für den dreimaligen Championsleague-Sieger AC Mailand (plus vier Mal Gewinn Europakal der Landesmeister) und die Serie A.

Das serbische Stürmertalent, geboren am 22. Jänner 2004 in Belgrad und mit dem Gardemaß von 1,92 Metern ausgestattet, wird beim derzeit Tabellendritten der Serie A einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Laut Medienberichten bekommt Roter Stern Belgrad rund fünf Millionen Euro Ablöse überwiesen. Zvezdan Terzic, Generalmanager von Roter Stern wird zitiert: "Es gab großes Interesse an Lazetic, wir hatten Angebote von Salzburg, Zenit St. Petersburg und Fiorentina."

Beim AC Milan mit Zlatan Ibrahimovic und Olivier Giroud im Sturm