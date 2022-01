Wiederholt wechselt ein LASK-Spieler aus Linz ins Ländle. Wie beide Klubs bestätigten, leiht Schlusslicht SCR Altach Stürmer Christoph Monschein, der damit eine Woche länger an der türkischen Riviera bleibt (Trainingscamp Belegk LASK = 20.-28.01., SCRA = 26.01.-04.02.), bis zum Saisonende vom Tabellen-9. der Admiral Bundesliga aus. Die "Altacher Achillesferse" ist in dieser Saison die Abschluss-Schwäche, daher war Bedarf gegeben. Hat den nach dem Weggang von Monschein nun auch der LASK im Angriff? Spekulationen gibt es, dass der 86-fache, ukrainische Teamstürmer Yevgen Konoplyanka, der mit dem FC Sevilla Europaleague-Sieger 2015/2016 wurde, kommen könnte?

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter SCR Altach: „Mit Christoph Monschein verpflichten wir einen sehr beweglichen Angreifer, der auf dieser Position zu den treffsichersten Spielern in Österreich zählt. Es freut uns sehr, dass sich unser Bemühen um ihn gelohnt hat und wir Christoph davon überzeugen konnten, den Schritt nach Altach zu machen. Er soll mit seinen Qualitäten unser Angriffsspiel beleben und für wichtige Tore im Frühjahr sorgen.“

Christoph Monschein: „Mir haben die Spiele in der CASHPOINT Arena immer sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich darauf, die Altach-Fans ab sofort auf meiner Seite zu wissen. Es hat mir sehr imponiert, wie sich die sportlich Verantwortlichen um mich bemüht haben und mir das Gefühl gegeben haben, dass ich hier gebraucht werde. Dieses Vertrauen möchte ich zurückzahlen und bin sehr zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt gemeinsam schaffen werden.“

LASK-Sportdirekter Radovan Vujanovic zur Leihe nach Altach in der Presseaussendung der Linzer: "Damit Christoph im Frühjahr regelmäßig zum Einsatz kommt, haben wir uns gemeinsam mit ihm für eine Leihe bis Saisonende entschieden. Wir wünschen ihm viel Erfolg in Altach!"

Kommt für Monschein neuer Stürmer zum LASK?

Während der 29-jährige Christoph Monschein, der erst im vergangenen Sommer von Austria Wien zum LASK transferiert wurde und oft in seiner Karriere Verletzungspech hatte, dem Tabellenletzten SCR Altach bei der "Mission Klassenerhalt" helfen und seine Erfahrung aus 161 Bundesliga-Spielen (49 Tore, 2 Assists) für die Violetten aus Wien, FC Admira Wacker und den LASK einbringen soll, wird somit ein neuer Angriffs-Platz bei den Linzern frei.

Sportdirektor Radovan Vujanovic kündigte zwar jüngst an, eher eine Kader-Reduktion vorzunehmen, doch wenn die Athletiker einen erfahren Top-Stürmer wie Yevgen Konoplyanka bekommen können, wer weiß? Es wird jedenfalls derzeit spektuliert - das Winter-Transferfenster in Fußball-Österreich ist bis 7. Februar 2022 geöffnet. Bis dahin sind punktuelle Verstärkungen möglich. Denn für die Frühjahrsrunde sind ja bei Klubs erfahrungsgemäß eher Verstärkungen, statt Perspektivspieler gefragt.

Fakt ist, dass sich der LASK nicht allein auf die Rückkehr seines Langzeitverletzten Goalgetters Marko Raguž verlassen kann, auch wenn die Hoffnungen auf seinen Schultern ruhen. Doch der 23-jährige Eferdinger wurde nach seinem Kreuzbandriss im Herbst 2020 und seinem Comeback im Sommer-Vorbereitungsprogramm im Herbst wiederholt in dieser Saison zurück geworfen und braucht sicher auch Zeit.

Zweimaliger Fußballer des Jahres der Ukraine

Yevgen Konoplyanka, der am 29. September 1989 in der ehemaligen UDSSR, geboren wurde, verfügt über jede Menge Erfahrung. Die nicht nur aus 86 Länderspielen für die Ukraine (21 Tore) resultiert, sondern auch den Stationen beim FC Sevilla, FC Schalke 04 und eben seinem aktuellen Klub Shakhtar Donetsk, bei dem der zweimalige Fußballer des Jahres der Ukrainie noch Vertrag bis diesen Sommer hat. Sein Marktwert beläuft sich laut Transfermarkt.at auf 1,5 Mio. Euro.

Im Herbst kam Konoplyanka allerdings nur 47 Minuten in der Championsleague-Quali für den jeweils 13-maligen Ukrainischen Meister und Cup-Sieger sowie ein Mal UEFA-Pokal-Gewinner von 2009 zum Einsatz. Es fehlt also definitiv an Spielpraxis beim 1,76-Meter großen Stürmer, der auch mit der Türkei in Verbindung gebracht wird.

