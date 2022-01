In Anbetracht der langen Flugreise und dem obligatorischen Medizincheck sowie finalem Vertrags-Abschluss, hat das Warten bei Ercan Kara beim Transfer vom SK Rapid Wien zu Orlando City SC in die MLS wohl nun bald das ersehnte Ende für den 26-jährigen, siebenmaligen ÖFB-Teamstürmer, der Dienstag in die USA geflogen ist und am Mittwoch ein erstes kurzes Video mit seinem neuen Klub aufgenommen hat.

So veröffentlicht der amerikanische Klub Orlando City SC auf seinen Social-Media-Plattformen auch bereits das Video (siehe unten!). Ein großgewachsener Spieler marschiert durch den dunklen Spielertunnel Richtung Spielfeld, wird mit der Nr. 9 angekündigt. Dass es sich um Ercan Kara handelt, davon sind auch die Orlando-Fans in den Postings überzeugt.

Der 26-jährige Rapid-Stürmer verabschiedete sich bereits vor einigen Tagen offiziell aus dem Trainingscamp der Hütteldorfer in Belek, um für die Abwicklung letzter Details und den Medizin-Check nach Florida zu fliegen. Dass Rest-Risiken gegeben sind, zeigte der geplatzte Transfer in die MLS von Dejan Ljubicic im Frühjahr 2020, bei dem fälschlicherweise eine Kreuzbandverletzung diagnostiziert wurde.

Beim ÖFB-Teamstürmer dürfte der Kontrakt nun durch und alle Formalitäten geklärt sein. Da Orlando sechs Stunden hinter Wien zurückliegt, wird der Kara-Transfer allerdings wohl erst offiziell am Donnerstagnachmittag MEZ vermeldet werden.

Foto: GEPAWienEnergie