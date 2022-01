Zum Abschluss seines Trainingslagers in Belek/Antalya trennte sich der Wolfsberger AC, der als Tabellendritter in der Admiral Bundesliga überwintert, vom Tabellen-12. der tschechischen Liga, Bohemians Prag 1905, mit 1:1 (1:0). Thorsten Röcher brachte die Elf von Chefcoach Robin Dutt vor der Pause mit 1:0 in Führung. Am morgigen Freitag geht es für die Wölfe um 9 Uhr retour ins Lavanttal.

Das Match gegen den tschechischen Traditionsklub war die "General-Probe" für die erste Pflichtspiel-Partie des neuen Jahres, wenn die Wölfe in einer Woche im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale im Duell der Drittplatzierten aus Liga 1 und Liga 2 auf den Floridsdorfer AC treffen (Freitag, 4. Februar, 17:00 Uhr, Lavanttal-Arena).

Weitere Infos vom Testmatch an der türkischen Riviera folgen später!

Foto: WAC