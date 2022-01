Vor exakt zwei Jahren, am 27. Jänner 2020, begann die Rapid-Laufbahn von Ercan Kara am Tag des Starts in ein Wintertrainingslager nach Belek. An diesem Ort in der türkischen Riviera hatte der gebürtige Wiener auch seinen letzten Ballkontakt für die Hütteldorfer, denn der mittlerweile siebenfache ÖFB-Internationale, der vom SV Horn nach Hütteldorf wechselte, reiste bekanntlich letzte Woche vorzeitig aus der Türkei ab und wird nun in die nordamerikanische Major League Soccer zu Orlando City wechseln. Kara erhält laut Angaben vom Klub vom "Sunshine-State" Florida Vertrag bis Ende 2024 mit Option auf Verlängerung 2025 und 2026.



Vor zwei Jahren präsentierte der SK Rapid, links mit Zoran Barisic, seinen Stürmer-Neuzugang Ercan Kara vom SV Horn aus der 2. Liga kommend

Ercan Kara, seit 3. Jänner 26 Jahre alt, absolvierte für den SK Rapid in den letzten 24 Monaten insgesamt 84 Pflichtspiele und erzielte dabei respektable 37 Treffer. Nebstbei schaffte der ohne Erfahrung in einer obersten Spielklasse zu Rapid gekommene 1,92-Meter große Stürmer den Sprung in die österreichische Nationalmannschaft, in der er unter Franco Foda im März 2021 sein Debüt bestritt.



Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport, meint zum Abgang des Stürmers: „Ercan Kara hat sich in seiner Zeit bei uns bemerkenswert entwickelt und wurde rasch zu einem sehr wichtigen Spieler für uns. Wir wollten ihn schon vor mehr als einem Jahr längerfristig an uns binden, kamen aber zu keinem Abschluss. Vielmehr wissen wir seit einiger Zeit von seinem Wechselwunsch und trotzdem hat er in jedem Training und Spiel alles gegeben, was sehr für ihn spricht. Nun hat er wenige Monate vor Ablauf seines Rapid-Vertrages (Anm.: mit Ende der laufenden Saison) ein Angebot vorliegen, dass wir ihm einfach nicht verwehren können, da wir uns mit seinem neuen Klub auch einigen konnten. Ich wünsche Ercan Kara in seiner weiteren Karriere alles Gute und viel Erfolg, wenn er seine Einstellung behält, kann er sicher in noch höhere Sphären vordringen.“

Kara: "Werde Rapid immer dankbar bleiben."



Ercan Kara selbst meint zu seinem vorzeitigen Wechsel: „Ich werde Rapid für die Chance, die mir vor zwei Jahren geboten wurde, immer dankbar bleiben. Die Zeit in Hütteldorf war für mich ein großes Erlebnis und auch wenn wir viel zu selten vor vielen Zuschauern spielen konnten, möchte ich mich bei allen Fans für ihre Unterstützung bedanken, ebenso natürlich bei allen Trainern, Betreuern, Mitarbeitern und meinen Mannschaftskollegen. Ich wünsche dem Klub, für den ich versucht habe, immer alles zu geben, viel Erfolg und werde Grün-Weiß sicher weiter in meinem Herzen tragen. Ich bin vor zwei Jahren als Spieler gekommen und verlasse Rapid jetzt als riesengroßer Fan“, so der 26-jährige.

Als „Designated Player“ darf Karas Gehalt außerhalb des „Salary Cap“ – der Obergrenze für Spielergehälter – liegen. Jeder Verein der MLS kann drei solcher Spieler beschäftigen. Orlando spielt in Violett, die „Lions“ beendeten die vergangene Saison in der Eastern Conference als Sechster. Im Play-off war in der 1. Runde Endstation.

General Manager Luiz Muzzi meinte auf der Club-Homepage: „Seine Größe und Stärke macht ihn zum Zielspieler im Strafraum. Aber mit seinen Fähigkeiten ist er auch von außerhalb eine Gefahr. Mit seiner Vielfältigkeit in der Spitze wird er uns viele Möglichkeiten im Angriff geben.“

Fotos: SK Rapid Wien + Orlando City