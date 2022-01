Nach Maximilian Ullmann (seit 18.01. bei Venezia FC, Serie A) und Mittelstürmer Ercan Kara (seit Donnerstagnachmittag in MLS bei Orlando City SC) verliert der SK Rapid Wien binnen weniger Wochen bereits seine dritte Stammkraft. Diesmal allerdings erst im Sommer! Dann wird Taxiarchis Fountas ablösefrei aus der Admiral Bundesliga in die Major Soccer League (MLS) wechseln. D.C. United gab am Donnerstag die Verpflichtung des griechischen Offensivspielers bekannt (siehe unten).

Der 26-jährige, griechische Nationalspieler (acht Einsätze) folgt damit seinem kongenialen Rapid-Offensivpartner Ercan Kara un wird im Sommer ablösefrei nach Washington D.C. in die MLS wechseln. Fountas erhält einen Vertrag bis Juni 2025, mit Option seitens der Amerikaner bis Ende 2025.

Der 1,70-Meter große Akteur, dessen Berater der Linzer Max Hagmayr ist, kam im Juli 2019 vom SKN St. Pölten nach Hütteldorf und absolvierte 90 Pflichtspiele für die Grün-Weißen, bei 45 Toren und 19 Assists.

