In der ersten Partie des heutigen Doppel-Testspieltags trennte sich der LASK mit einem Remis vom serbischen Erstligisten FK Mladost Lucani und kassierte den 2:2-Ausgleich praktisch "Last Minute". Für den Admiral Bundesliga-Neunten schnürte Keito Nakamura einen Doppelpack. In der zweiten Partie treffen die Athletiker am Nachmittag mit Renommierklub Roter Stern Belgrad auf die nächste serbische Erstliga-Elf (Ankick MEZ: 15 Uhr).

Die Elf von Chefcoach Andreas Wieland kontrollierte die "Probe-Partie" in der Anfangsphase: Die erste Chance fand Andreas Gruber (Foto oben) nach drei Minuten vor, sein Schuss von außerhalb des Strafraums rauschte knapp am Tor vorbei. Mladost-Keeper Kostic musste erstmals nach neun Minuten eingreifen, als Keito Nakamura ihn mit einem Fernschuss zur Parade zwang.

Die Gäste wurden zu Spielbeginn vorwiegend durch drei Eckbälle gefährlich, die Goalie Thomas Gebauer jedoch allesamt entschärfen konnte. Dafür war es der LASK, der per Corner erfolgreich war: Hong brachte einen Eckball auf die erste Stange, Dominik Weixelbraun verlängerte per Kopf auf den an der zweiten Stange freistehenden Keito Nakamura, der zum 1:0 einschob (24.).

Die Gäste kamen noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich, einen Angriff über die rechte Seite vollendete Djordje Gordic nach Zuspiel von Radomir Milosavljevic aus kurzer Distanz zum 1:1 (42.).

LASK dominiert, Mladost mit Last-Minute-Ausgleich

In der zweiten Halbzeit war es wieder Nakamura (Foto), der die Schwarz-Weißen in Front brachte – mit einer guten Körpertäuschung brachte er sich zwanzig Meter vor dem Tor in gute Schussposition und versenkte den Ball sehenswert im linken unteren Eck (64.).

Elf Minuten später musste sich der Gäste-Keeper zur Gänze strecken, um einen gut angetragenen Gruber-Schuss zur Ecke abzuwehren - der LASK nun klar spielbestimmend. Acht Minuten vor Schluss tat sich eine weitere Doppel-Chance auf: Zunächst tauchte Alexander Schmidt alleine vor dem gegnerischen Tor auf, scheiterte aber am Keeper. Nur Sekunden später stieg Mamoudou Karamoko im Strafraum am höchsten, sein Kopfball ging haarscharf am Tor vorbei.

Entgegen dem Spielverlauf fiel kurz vor Schluss dann aber doch noch der Ausgleich durch Mittelstürmer Milan Bojovic (88.) – und so endete der erste von zwei Freitags-Testläufen 2:2-Unentschieden.

LASK: Gebauer (66. Jungwirth) -Flecker, Letard, Maresic, Würdinger* - Hong, Sulzner*, Weixelbraun* - Gruber, Schmidt, Nakamura (77. Karamoko)

*20-jähriger Testspieler des FC Juniors OÖ

Tore: Nakamura (24., 63.); Gordic (42.), Bojovic (88.)

Fotos: [C]LASK