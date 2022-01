Noah Okafor hat nach einem eindrucksvollen Fußball-Jahr, besonders im Herbst in der UEFA-Championsleague, in seiner Heimat eine Auszeichnung feiern dürfen. Der Schweizer Stürmer von Serienmeister FC Red Bull Salzburg wurde am Donnerstag bei der vom Schweizer Verband und der Schweizer Liga organisierten 1. Swiss Football Night, die digital durchgeführt wurde, als Youngster des Jahres 2021 ausgezeichnet. Gewählt wurde von einer Fachjury, bestehend aus den Trainerinnen und Trainern der SFV-Nationalmannschaften.

Noah Okafor über die Ehrung: „Die Auszeichnung bedeutet mir sehr viel. Sie ist eine tolle Belohnung für meine Leistungen der letzten Monate. Das gibt mir auch umso mehr Motivation und Selbstvertrauen für den weiteren Weg."

Der 21-jährige Schweizer, geboren in Basel und aus dem Nachwuchs des FC Basel stammend, absolvierte für die Roten Bullen aus der Mozartstadt in dieser Saison 23 Pflicht-Partien und erzielte dabei elf Tore, um weiters fünf Vorlagen beizusteuern.

Als Schweizer Spieler des Jahres wurde Nationalteam-Tormann Yann Sommer von Borussia Gladbach gekürt.

