Die SV Guntamatic Ried hat heute ihr viertes und letztes Testspiel im Rahmen des Winter-Vorbereitungsprogrammes gegen den Zweitliga-Vierten SKU Amstetten in Ried mit 5:2 (2:1) gewonnen. Pomer, Stark (Eigentor), Neuzugang Nene per Doppelpack und Mikic scorten für den Tabellensechsten der Admiral Bundesliga, der damit eine gelungene Generalprobe für die auf den Tag genau in einer Woche stattfindende erste Pflicht-Partie, im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt (Ankick: 19:20 Uhr).

Fünf Mal Grund zum Torjubel für SVR-Kapitän Marcel Ziegl und Luca Meisl

Bereits in der 7. Min. ging das Team von Chefcoach Robert Ibertsberger in Führung. Nach einem Spielzug über die rechte Seite stand Philipp Pomer an der zweiten Stange völlig alleine und schob zur Führung ein. Danach konnten auch die Gäste einige Akzente nach vorne setzen, ohne zu scoren. Der Schuss ging eher "nach hinten" los, denn Marco Stark beförderte den Ball ins eigene Tor zum 2:0 (23.) für den Bundesligisten. Nach einem individuellen Fehler der SVR-Hintermannschaft nutzte Stefan Feiertag fünf Minuten später die Chance für den Zweitligisten zum 2:1-Anschlusstreffer, zugleich der Pausenstand

In den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit blieben beide Mannschaften ohne zwingende Chance. In der 65. Spielminute fuhr die SVR einen sauberen Konter. Lercher schickte Mikic auf die Reise und dieser setzte Mitspieler Nene perfekt in Szene, sodass der taufrische Neuzugang nurmehr einzuschieben brauchte. Doch die Gäste kamen erneut zurück und zum Anschlusstreffer: Sebastian Leimhofer köpfte nach einem Eckball ein (81.). Doch die intakte Moral der Innviertler ist ja hinlänglich bekannt und so kamen die Gastgeber postwendend zurück. Nur eine Minute nach dem 3:2 sorgte abermals Neuzugang Nene Dorgeles wieder für einen Zwei-Tore Abstand. Den Schlusspunkt der Partie setzte Leo Mikic per Schlenzer zum 5:2 (86.)

SV Ried: Radlinger, Weberbauer (46. Wießmeier), Plavotic (46. Gragger), Meisl (46. Lackner), Seiwald (46. Lercher), Offenbacher, Ziegl (46. Stosic), Bajic (46. Ungerath), Nutz (46. Satin), Pomer (46. Mikic), Canadi (46. Nene).

Tore: 1:0 Pomer (7.), 2:0 Stark (23., Eigentor), 2:1 Feiertag (28.), 3:1 Nene (65.), 3:2 Leimhofer (80.), 4:2 Nene (82.), 5:2 Mikic (86.).

Bereits absolvierte Testspiele:

SV Guntamatic Ried – Vorwärts Steyr 1:1 (0:1). Torschützen: Ried Bajic (58.); Alak (24.).

FC Red Bull Salzburg – SV Guntamatic Ried 3:1 (1:1). Torschützen: Sesko (14.), Adeyemi (46.), Solet (75.); Stosic (15.

SV Guntamatic Ried – FC Juniors OÖ 6:0 (4:0). Torschützen: Bajic (5.), Canadi (25., Elfer), Nutz (38., 43.), Stosic (70.), Satin (83.)

Das nächste Match:

Freitag, 4. Februar, 19.20 Uhr: UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt in der „josko ARENA“ in Ried

Foto: GEPA/ADMIRAL