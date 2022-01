Zum Abschluss des Trainingslagers an der türkischen Riviera (Lara/Antalya) gewann der FK Austria Wien am Freitagnachmittag im Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FC Hradec Kralove mit 3:1 (0:0). Die Tore für den Tabellensiebten der Admiral Bundesliga erzielten Youngster Aleksandar Jukic, Manfred Fischer und Christian Schoissengeyr. Die Szene des Spiels passierte kurz vor dem Pausenpfiff, als der 27-jährige tschechische Kapitän Adam Vlkanova sich für den "Fairplay-Preis des Monats" empfahl.

Aleksandar Juric brachte die Violetten in Führung

Der FK Austria Wien bleibt damit auch im vierten Testspiel im Jänner unbesiegt, drei Siege und ein Remis (32:4-Tore) stehen zu Buche. Torhüter Patrick Pentz erhielt wie geplant eine Pause, die Keeper Mirko Kos und Ammar Helac durften jeweils eine Halbzeit Spielpraxis sammeln. Marvin Martins fehlte aufgrund einer Prellung, dafür kehrten Georg Teigl und Can Keles zurück in den Kader, die im Trainingslager nicht alle Einheiten mitmachen konnten.



In der 20. Spielminute gab es den ersten Aufreger: Bei einer Freistoßflanke von Markus Suttner lenkte ein Spieler von FC Hradec Kralove den Ball ins eigene Tor, der Schiedsrichter entschied zur Verwunderung aller Beteiligten auf Abseits und gab den Treffer nicht. Aleksandar Jukic spielte nach Vorarbeit von Leo Ivkic einen scharfen Querpass zur Mitte, wo Alex Grünwald abzog und das Tor nur knapp verfehlte (27.). Auf der Gegenseite schoss Jakub Rezek knapp daneben. Noah Ohio kam bei einer Suttner-Flanke beinahe aus aussichtsreicher Position zum Abschluss.

Das "doppelte Elfmeter-Geschenk"



Die Szene in Halbzeit 1 folgte kurz vor dem Pausenpfiff. Plötzlich zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt und sah ein Handspiel von Kapitän Markus Suttner: Da er mit dieser Einschätzung völlig allein da stand, trat Adam Vlkanova zwar zum Elfer an, passte den Ball jedoch im Sinne des Fair Plays zur Austria zurück. Chapeau!

Nach weiteren Torchancen nach dem Seitenwechsel durch Ohio (46.) und Routinier Grünwald (60.) gelang Aleksandar Jukic nach Assist des kurz zuvor eingewechselten 18-jährigen Florian Wustinger das 1:0 für die Violetten (62.). Nach einer weiteren Möglichkeit für Ohio (65.) verwertete Manfred Fischer eine präzise Flanke von Jukic mit einem wuchtigen Kopfball zum 2:0 (72.). Auf der Gegenseite konnte sich Torhüter Ammar Helac gegen Daniel Vasulin auszeichnen. Drei Minuten später verwandelte Christian Schoissengeyr einen Elfmeter zum 3:0, nachdem zuvor Wustinger gefoult worden war (82.). Kurz vor Schluss verkürzte Vasulin für FC Hradec Kralove im Nachschuss auf 1:3.

FK Austria Wien: Kos (46. Helac); Ivkic (61. Demaku), Mühl, Handl (61. Schoissengeyr), Suttner; Martel, Braunöder (83. Kreiker); Jukic (83. Mester), Grünwald (61. Wustinger), Fischer (74. Keles); Ohio (74. Vucic).

Tore: Jukic (62.), Fischer (72.), Schoissengeyr (82., Elfer) bzw. Vasulin (88.)



Trainer Manfred Schmid: „Das war ein sehr guter Test zum Abschluss des Trainingslagers. Unsere Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt, sie ist vor allem geschlossen aufgetreten und hat sich sehr willensstark präsentiert. Trotz Müdigkeit waren viele Abläufe aus dem Training erkennbar.“

Foto: GEPA/ADMIRAL