Zum Abschluss seines Trainingscamp-Aufenthaltes in Belek/Antalya unterlag der LASK im zweiten "serbischen Testspiel-Duell" nach dem 2:2 am Vormittag gegen FK Mladost Lučani am Freitagnachmittag Roter Stern Belgrad, aktuell Tabellenzweiter der Super liga Srbije, mit 1:2 (1:2). Zehn Tage vor der ersten Pflicht-Partie in 2022, im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale beim FC Red Bull Salzburg (Sonntag, 6. Februar, 16:30 Uhr, Bullen Arena), brachte Husein Balic den Tabellenneunten der Admiral Bundesliga in Führung.

Gegen den elfmaligen serbischen Meister, Europapokal der Landesmeister-Sieger von 1991 und Europaleague-Gruppensieger in dieser Saison zeigten die Schwarz-Weißen eine gute Leistung und erwischten im zweiten Testspiel des Tages einen guten Start. Bereits nach zwei Minuten streifte ein Kopfball von Felix Luckeneder nur knapp über die Querlatte. Auf der Gegenseite gelang Slavoljub Srnic nur wenig später das gleiche Kunststück.

Der LASK hielt den Gruppensieger der Europa-League Gruppe F gut in Schach und konnte nach 17 Minuten sogar in Führung gehen: Husein Balic (Foto) entwischte seinem Bewacher auf der rechten Seite, zeigte ein starkes Solo und schloss schließlich aus spitzem Winkel zum 1:0 ab.

Roter Stern Belgrad dreht Spiel

Nach 24 Minuten kam Enrique Wild für Felix Luckeneder (Blessur), der LASK nun mit der neu formierten Viererkette Potzmann-Boller-Renner-Wild. Roter Stern Belgrad, bei denen ÖFB-Legionär Aleksandar Dragovic bis zur Schlussviertelstunde mitwirkte, verstärkte mit Fortdauer des Spiels den Druck und wurde nach 32 Minuten belohnt: Nach Vorlage von Mirko Ivanic vollendete Ohi Omoijuanfo zum Ausgleich. Sieben Minuten später gelang Kapitän Aleksandar Katai der Führungstreffer. Zuvor hatte Husein Balic eine Chance auf die erneute Linzer Führung vorgefunden.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte sich Alexander Schlager gleich zwei Mal auszeichnen: Er blieb sowohl im Eins-gegen-Eins mit Srnic Sieger (47.) als auch bei einem Versuch von Ivanic (50.). Auch der LASK kam erneut gefährlich vors Tor: Nach 57 Minuten landete der Ball im Strafraum bei Thomas Goiginger, sein Versuch konnte vom Keeper gerade noch zur Ecke geklärt werden.

Großchancen blieben im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit Mangelware und so endete der letzte Test im Trainingslager mit einer knappen Niederlage.

LASK: Schlager – Potzmann, Boller, Luckeneder (24. Wild), Renner – Holland, Horvath, Michorl – Balic (79. Karamoko), Raguž, Goiginger.

Tore: Balic (17.); Omojuanfu (32.), Katai (39.). Gelb: Michorl (11.), Wild (40.)

Cheftrainer Andreas Wieland zum Spiel & Trainingslager:

„In Belek haben wir sehr gute Trainingsbedingungen vorgefunden, um uns aufs Frühjahr vorbereiten. Wir haben intensive Tage hinter uns, in denen die Mannschaft voll mitgezogen hat. Der heutige Test war ein würdiger Abschluss eines gelungenen Trainingslagers – wir haben einen guten Auftritt gegen einen spielstarken Gegner gezeigt.“

Die absolvierten Vorbereitungs-Testspiele des LASK im Jänner 2022 komplettiert:

Samstag, 15.01., LASK vs. GAK (Raiffeisen-Arena Pasching) 7:1 (1:1). Tore: Raguž (45.+1), Michlmayr (49.), Nakamura (59., 68.), Schmidt (78., 89.), Hong (85.); Peham (38.).

Samstag, 22. 01., LASK vs. NK Maribor (SLO), Trainingslager Belek, 1:2 (0:1). Tore: Goiginger (54.); Mitrovic (32.), Mutavcic (67.)

Freitag, 28.01., 09:00 Uhr MEZ, LASK vs. FK Mladost Lučani (SRB), Trainingslager Belek, 2:2 (1:1). Tore: Nakamura (24., 63.); Gordic (42.), Bojovic (88.);

Freitag, 28.01., 15:00 Uhr MEZ, LASK vs. Roter Stern Belgrad (SRB), Trainingslager Belek, 1:2 (1:2). Tore: Balic (17.), Omoijuanfo (32.), Katai (39.)

Foto: ©LASK