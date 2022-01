Zum Abschluss des Trainingslagers an der kroatischen Adria-Küste hatte sich der SK Austria Klagenfurt am Freitagnachmittag auf der Sportanlage in Medulin gegen den slowenischen Erstligisten NK Tabor Sezana mit einem 2:2 (2:1)-Remis zu begnügen Die Tore für die Violetten erzielten Patrick Greil und Markus Pink. Damit blieb der Aufsteiger und aktuell Tabellenvierte der Admiral Bundesliga in der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison in sechs Partien ungeschlagen. Diese startet in einer Woche mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale beim Bundesliga-Rivalen SV Ried, Freitag, 4. Februar, 19:20 Uhr, Josko Arena.

Austria-Chefcoach Peter Pacult setzte bis auf eine Ausnahme auf die Startelf, die auch zwei Tage zuvor gegen Sezanas Liga-Konkurrenten Domzale (2:0) begonnen hatte. Lediglich Thorsten Mahrer wurde geschont, Michael Blauensteiner rückte rein. Phillip Menzel stand im Tor, Blauensteiner, Kapitän Kosmas Gkezos, Nicolas Wimmer und Till Schumacher bildeten die Abwehr, Patrick Greil, Christopher Cvetko und Turgay Gemicibasi das Mittelfeld, Alex Timossi Andersson, Markus Pink und Florian Rieder erhielten im Angriff den Vorzug.

Die Austria tat sich schwer, ins Spiel zu finden. Die Slowenen waren giftig in den Zweikämpfen, störten früh - und Violett fehlte die nötige Ruhe im Aufbau. Zunächst entwickelte sich ein wilder Kick, in dem das Pacult-Team den ersten Stich setzte. Nach einem Ballverlust der Slowenen stieß Timossi Andersson auf der rechten Seite durch, bediente Greil (20.), der zu Führung traf. 120 Sekunden später sprang ihm die Kugel an den Oberarm, Dino Stancic verwandelte den fälligen Strafstoß zum Ausgleich.

Dieser beflügelte Sezana, die plötzlich am Drücker waren, aber Pech mit einem Stangenschuss von Til Mavretic (28.) hatten. Zudem scheiterte Stancic (36.) an Menzel. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte drehte die Austria auf: Rieder (38.) verfehlte knapp, setzte aber kurz darauf Pink (40.) in Szene, der eiskalt vollstreckte - 2:1! Timossi Andersson (44.) ließ eine Chance liegen, Gemicibasi (45.) setzte einen Freistoß leicht abgefälscht an die Latte.

Austria-Tross am Samstag retour an den Wörthersee - Sonntag frei

Zu Beginn des zweiten Durchgangs gab es zwei Wechsel: Lennart Moser übernahm im Kasten für Menzel, Rajko Rep ersetzte Cvetko. Nach einer Stunde folgten Ivan Saravanja, Florian Jaritz, Fabio Markelic, Thomas Roberts, Fabian Miesenböck, Lukas Fridrikas und Darijo Pecirep. Lediglich Blauensteiner und Wimmer blieben am Feld.

Nach dem Seitenwechsel war es wieder ein Abnutzungskampf mit unzähligen direkten Duellen, aber wenigen Offensivaktionen. Die beste Möglichkeit für die Austria bot sich Rep (64.), der nach Jaritz-Vorlage aus 14 Metern abzog und an Tormann Arian Rener scheiterte. Auf der anderen Seite klingelte es nochmal: Rodrigue Bongongui (78.) nutzte eine Unachtsamkeit der Violetten und setzte den Schlusspunkt - 2:2!

Nach dem Abpfiff kehrte das Austria-Team ins Hotel „Park Plaza Belvedere“ zurück, am Samstag macht sich der Tross nach dem Frühstück mit dem Bus auf den Heimweg. In Waidmannsdorf steht direkt nach der Ankunft ein PCR-Test am Programm. Für Sonntag gab Pacult frei, mit Beginn der Woche startet dann die heiße Phase der Vorbereitung auf das Pokal-Match in Ried.

