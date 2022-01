Am wieder Mal umfangreichen Testspiel-Samstag machten der aktuelle Tabellenführer und -Zweite der Admiral Bundesliga - FC Red Bull Salzburg und SK Sturm Graz - den Anfang. Während die Roten Bullen in Wals-Siezenheim um die Mittagszeit den Tabellensechsten der Admiral 2. Liga, SV Lafnitz, mit 3:0 (2:0) besiegten, unterlagen die Steirer in Čatež dem slowenischen Schlusslicht NK Kalcer Radomlje mit 2:4 (1:2). In der zweiten "Probe-Partie" am Nachmittag besiegten die "Blackies" an ihrem Testspiel-Doppel-Samstag den kroatischen Erstligisten HNK Gorica mit 1:0.

Im vierten und letzten Testmatch der Vorbereitung im Jänner 2022 gelang der Elf von Chefcoach Matthias Jaissle die Generalprobe vor dem Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den LASK in einer Woche (Sonntag, 6. Februar, Red Bull Arena).

Den Anfang beim ersten Auftritt des Jahres in der Red Bull Arena machte für die Roten Bullen auch in der vierten "Probe-Partie" des Jahres Benjamin Sesko mit seinem bereits siebten Testspiel-Treffer in dieser Frühjahrsvorbereitung. Der 18-jährige Slowene vollendete nach Vorarbeit von Noah Okafor mit einem kompromisslosen Flachschuss ins lange Eck (9.). Kurz vor der Pause durfte erhöhte Innenverteidiger Oumar Solet nach einem Eckball auf 2:0, allerdings nicht wie gewohnt per Kopfball, sondern nach Ballannahme zielsicher mit dem Fuß (44.).

Ohne große Änderungen zur Pause blieb der österreichische Serienmeister tonangebend. Abwehrspieler Maximilian Wöber brachte nach einem Freistoß an die Querlatte das Lafnitzer Gehäuse zum Erzittern (65.), ehe sein eingewechselter Abwehrkollege Kamil Piatkowski per Kopfball den 3:0-Endstand markierte (90.).

Nicht mit dabei waren heute u. a. Bernardo, Sekou Koita, Bryan Okoh, Nicolas Seiwald (alle Reha nach Knieoperation), Zlatko Junuzovic (Ferse) sowie Jerome Onguene (Afrika-Cup, heute mit Kamerun im Viertelfinale gegen Gambia). Mohamed Camara wird nach dem Ausscheiden von Mali beim Afrika-Cup nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Brenden Aaronson ist mit dem US-Nationalteam im Einsatz. Dafür absolvierte Luka Sucic sein ersten Testspielminuten in dieser Vorbereitung. Auch diesmal waren mit Daouda Guindo und Samson Tijani wieder Youngsters des FC Liefering dabei.

FC Red Bull Salzburg – SV Licht-Loidl Lafnitz 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Sesko (9.), 2:0 Solet (44.), 3:0 Piatkowski (90.)

RB Salzburg: Köhn; Kristensen, Solet (72. Piatkowski), Wöber, Ulmer (72. Guindo); Diambou (46. Tijani), Capaldo (72. Sucic), Bernede (72. Kjaergaard); Okafor, Sesko (72. Adamu), Adeyemi. SR: Christopher Jäger.

Chefcoach Matthias Jaissle: „Es war viel von dem zu sehen, was wir uns vorgenommen hatten. Letztlich müssen wir uns an die eigene Nase fassen, dass dieses Spiel nicht höher bzw. deutlicher zu unseren Gunsten ausgefallen ist. Die Jungs haben es nach einer harten Vorbereitung aber gut gemacht. Jetzt können sie sich bisschen erholen und dann geht es mit vollem Fokus gegen den LASK.“

Rasmus Kristensen: „Wir hatten eine gute Vorbereitung und auch heute wieder ein gutes Spiel vor dem Cup-Duell gegen den LASK. Wir haben dem Gegner heute nicht viele Chancen gelassen. Jetzt haben wir einige intensive Trainingswochen hinter uns und gehen mit einem guten Gefühl in die Pflichtspiele.“

Der 20-jährige Deutschlandsberger Christoph Lang, hier im Herbst in der Europaleague vs. PSV Eindhoven, mit Manprit Sarkaria und Ibrahim Sangare (PSV),

Erster Verfolger in der Liga vom FC Red Bull Salzburg mit Sieg und Niederlage!

SK Puntigamer Sturm Graz vs. NK Radomlje 2:4 (0:2); Čatež, 29. Jänner 2022, 12:00 Uhr, keine Zuschauer vor Ort. Tore: Jantscher (30.), Wüthrich (80.); Muzek (2.), Saric (18.), Zabukovnik (48.), Varga (90.)



SK Sturm Graz: Siebenhandl - Ingolitsch (66. Komposch) - Wüthrich - Borkovic - Dante - Stankovic - Hierländer (66. Niangbo) - Prass - Kuen - Sarkaria - Jantscher. - NK Radomlje (Startformation): Guzina - Pogacar - Saric - Cerar - Calusic - Zabukovnik - Primc - Muzek - Gucek - Misic - Velic

SK Puntigamer Sturm Graz vs. ND Gorica 1:0; Čatež, 29. Jänner 2022, 14:30 Uhr, keine Zuschauer vor Ort. Tor: Lang (71.)



SK Sturm Graz: Schützenauer - Gazibegovic - Affengruber (76. Nelson) - Geyrhofer - Trummer - Jäger - Ljubic - Kronberger - Lang - Schendl (61. Stückler). ND Gorica (Startformation): Likar - Cerovec - Velikonja - Hodzic - Krajnc - Marc - Agic - Ahmetaj - Hrka - Zejen - Urbancic.



SK Sturm Graz-Chefcoach Christian Ilzer: "Es waren zwei intensive Tests mit einer hohen körperlichen Belastung. Gegen NK Radomlje hat vor allem die Konsequenz im Torabschluss als auch in der Defensive gefehlt. Im zweiten Spiel gegen ND Gorica waren wir agiler und präsenter und konnten verdient als Sieger vom Platz gehen."



Fotos: FC Red Bull Salzburg via Getty Images und Richard Purgstaller