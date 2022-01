Hinter verschlossenen Toren ging am Samstagnachmittag das letzte Testspiel des SK Rapid Wien vor dem Pflichtspielauftakt am nächsten Samstag (5. Februar, ab 16:30 Uhr vs Hartberg im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale) über die Bühne. Bei Schneeregen im Allianz Stadion gewann der Tabellenfünfte der Admiral Bundesliga hochverdient mit 1:0 gegen den slowakischen Klub FK AS Trencin, der heuer 30 Jahre wird und derzeit Tabellenneunter der Fortuna Liga ist.

Das "Tor des Tages" erzielt Marco Grüll. Und zwar nicht in der Rapid- sondern der Anfangsviertelstunde, per verwandeltem Handelfmeter (14.). Rückkehrer Yusuf Demir verzeichnete noch einen Lattentreffer.

Cheftrainer Ferdinand Feldhofer (Foto) gab zwei Torhütern - Gartler und Hedl - Spielpraxis sowie 20 Feldspielern. Bei den Grün-Weißen waren alle Stammspieler der Herbstsaison dabei, Abwehrspieler Kevin Wimmer kam zu einem Kurz-Comeback.

Foto: © SK Rapid / Red Ring Shot