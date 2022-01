Die ersten zwei Testspiele im Trainingscamp in Belek/Antalya verliefen für den SCR Altach ergebnistechnisch zwar mager, doch spielerisch lässt sich vor allem auf die erste Partie aufbauen. Letzendlich stehen eine 1:2-Niederlage gegen FK Kolubara und ein 0:0 gegen FK Makedonija zu Buche für die Elf von Neo-Chefcoach Ludovic Magnin, die nach vier Testspielen weiter auf den ersten Sieg wartet (je zwei Niederlagen und Remis). Beim Sonntags-Testspiel-Doppel wurde beim Tabellenletzten der Admiral Bundesliga der Kader aufgeteilt, damit jeder Spieler 90 Minuten absolviert. Ohne Startschwierigkeiten gab das Winter-Zugangs-Trio Monschein, Nimaga und Nanizayamo ein gelungenes Debüt, während ein 50ig-facher Nationalspieler, der ehemals in der spanischen LaLiga für u.a. Real Valladolid spielte und derzeit vereinslos ist, zum "Casting" mitwirkte.

Der ehemalige TSV-Hartberger Bakary Nimaga war auf Anhieb Dreh- und Angelpunkt im Altacher Mittelfeld.

Der Spielplan der Vorarlberger für den heutigen Jänner-Sonntag wurde zu allererst über den Haufen geworfen, da FK Rabotnicki, welche für die zweite Partie gegen die Altacher geplant war, bereits aus Belek abgereist war. So sprang der serbische Klub aus Lazarevac kurzfristig ein. Die Partie gegen FK Makedonija wurde auf den Nachmittag verlegt.

Zwei Gegentore nach Standards - Aluminium-Treffer von LASK-Leihe Christoph Monschein

Um 11:30 Uhr traf die Elf von Neo-Chefcoach Ludovic Magnin im Duell der jeweils 12.-Platzierten ihres Landes - Admiral Bundesliga und SuperLiga - auf Lazarevac und setzte alle Winter-Neuzugänge ein. Der 27-jährige Malier Bakary Nimaga zeigte insbesondere seine Qualitäten gegen den Ball und im Aufbauspiel, Christoph Monschein harmonierte sehr gut mit dem Ex-LASKler Dominik Reiter und setzte immer wieder seine Schnelligkeit ein. Beinahe hätte der LASK-Leihstürmer sich über sein Debüt-Tor erfreut: Nachdem der 19-jährige Noah Bischof in der zweiten Hälfte nach schöner Vorarbeit von Edokpolor per Kopf ausgleichen konnte, traf Monschein nur wenige Augenblicke später aus der Drehung den Pfosten.

Kapitän Vasiljevic stieg nach einer Ecke am höchsten und brachte die Serben kurz vor dem Pausenpfiff in Führung (42. Min.). Noch vor dem Seitenwechsel blieb den Altachern ein Elfmeter verwehrt, als das Schiedsrichtergespann ein offensichtliches Handspiel im Serben-Sechzehner übersah. Altach kontrollierte zwar die Partie, kassierte kurz vor Schluss jedoch noch einen Treffer nach Standard. Wiederum war es Vasiljevic, welcher eine kurz gespielte Variante im Fünfmeterraum erfolgreich abschließen konnte (87.).

Bewahrte die Altacher wiederholt vor einem Gegentor: der 20-jährige Rückhalt Jakob Odehnal

Elf Neue im Test-Match gegen Nordmazedonier - Mauretanier Moctar Sidi El Hacen El Ide im "Casting"

Die Spieler, welche am Vormittag noch spielfrei bekommen hatten, waren am Nachmittag an der Reihe. Csaba Bukta wirkt bei beiden Spielen nicht mit, da er sich im Training eine muskuläre Verletzung zugezogen hatte. Die Gegner aus Skopje begannen forsch, zwangen Goalie Odehnal zu zwei Paraden, ließen sich jedoch anschließend tief fallen. So ergab sich eine zähe Angelegenheit. Mittelstürmer Nuhiu kam dem Torerfolg noch am nächsten: Emanuel Schreiner bediente den 32-jährigen Routinier präzise von der Außenbahn, sein Kopfball wurde von Keeper Stefkovski im Nachfassen entschärft.

Zur zweiten Hälfte kam mit Moctar Sidi El Hacen El Ide ein Testspieler für den SCRA in die Partie. Der 24-jährige Mittelfeldspieler agierte unaufgeregt auf der Sechserposition. Der 24-jährige Profi aus Mauretanien spielte in den letzten Jahren für spanische Teams. (u.a. Real Valladolid, LaLiga) und absolvierte 50 Länderspiele (neun Tore) für sein Land.

Am Spiel änderte sich allerdings nicht all zu viel: Altach kontrollierte den Ball, die Nordmazedonier lauerten auf Konter. Zwei von diesen entschärfte erneut Keeper Odehnal. In der letzten Viertelstunde merkte man unserem Team an, dass sie diese Partie noch gewinnen wollten. Doch entweder kam der letzte Pass nicht an oder es fehlte ein wenig die Präzision im Abschluss. So blieb es bei der Nullnummer.

Spielzeit im Fokus

Trainer Ludovic Magnin war es von Bedeutung, dass sich alle Spieler eine gesamte Partie lang zeigen konnten. Auch wenn die Ergebnisse am Ende nicht zur vollen Zufriedenheit beitragen, zog man erneut viele Erkenntnisse aus den heutigen Begegnungen. Am Montag wird regeneriert, somit am Donnerstag wieder angegriffen werden kann – im Testspiel gegen die Austria aus der größten Marktgemeinde Österreichs.

FK Kolubara Lazarevac vs. SCR Altach 2:1 (1:0) - Sonntag, 30.1.2022; Belek, keine Zuschauer zugelassen. Tore: Vasiljevic (42., 87.); Bischof (75.)

FK Makedonija Skopje vs. SCR Altach 0:0 - Sonntag, 30.1.2022, Belek.

Fotos: SCR Altach