Admiral Bundesligist SK Rapid Wien hat bei der Nachfolger-Suche für den in die USA in die MLS abgewanderten ÖFB-Teamstürmer Ercan Kara wohl den 23-jährigen Niederländer Ferdy Druijf im Visier. Laut dem "Kurier" sei der 1,90-Meter-große, ehemalige U-20-Teamstürmer von "Oranje" bei den Grün-Weißen ein konkretes Thema. Keines ist dagegen eine eventuelle Rapid-Rückkehr von Robert Beric.

So gelte der Rechtsfuß mit dem Gardemaß, der bis Juni 2022 vom niederländischen Klub AZ Alkmaar an den KV Mechelen ausgeliehen ist, als Option für die vakante Rolle des Stoßstürmers bei den Hütteldorfern. In der laufenden Saison erzielte Druijf drei Treffer in 14 Ligaspielen beim belgischen Erstligisten. Der Leihvertrag stehe aber laut weiteren Medienberichten zufolge kurz vor der Auflösung. Auch Rapid soll demnach an einer Leihe samt anschließender Kaufoption interessiert sein.

Robert Beric dementiert Rapid-Rückkehr

Kein Thema ist hingegen eine Rückkehr von Ex-Rapid-Torjäger Robert Beric. „Ich höre das zum ersten Mal, niemand von Rapid hat mich angerufen oder kontaktiert“, zitiert spox.com den MLS-Profi. Stattdessen gilt ein Verbleib in Nordamerika als wahrscheinlichste Variante des 30-jährigen slowenischen Offensivspielers mit 1,88 Meter Körpergröße.

Foto: IMAGO / Panoramic International