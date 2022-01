Der 22-jährige Mamoudou Karamoko verlässt Bundesliga-Klub LASK nach 1,5 Jahren und wechselt in die dänische Superligaen. In Oberösterreich feierte der Stürmer unter anderem sein Debüt im Europapokal und erzielte bei diesem Heimspiel gegen Tottenham Hotspur in der UEFA Europa League in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 3:3. In der heimischen Bundesliga erzielte der Stürmer 5 Tore in 16 Spielen. In der heurigen UEFA Europa Conference League kam er in drei Spielen zum Einsatz.

Sportdirektor Radovan Vujanovic:

„Der FC Kopenhagen hat sich massiv um Mamoudou Karamoko bemüht und uns ein Angebot unterbreitet, welches wir nicht ausschlagen konnten. Der LASK bedankt sich für seinen Einsatz in Schwarzweiß und wünscht ihm viel Erfolg in seiner weiteren Karriere.“

Mamoudou Karamoko:

„Ich bedanke mich beim LASK für die schöne Zeit in Oberösterreich und die Momente, vor allem die Highlights auf internationaler Ebene, die ich hier erleben durfte.“

Photocredit: GEPA/Admiral