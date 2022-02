Der SCR Altach leiht Gianluca Gaudino vom SV Sandhausen bis zur Sommerpause aus. Der Sohn vom ehemaligen deutschen Teamspieler (fünf Einsätze) und Deutschen Meister (VfB Stuttgart 91/92) Maurizio Gaudino, der auch Gianlucas Berater ist, war deutscher U-20-Nationalspieler und feierte unter Pep Guardiola in der Saison 2014/2015 sein Startelf-Debüt in der Deutschen Bundesliga beim FC Bayern München, mit dem der mittlerweile 25-jährige, zentrale Mittelfeldspieler zwei Mal Deutscher Meister wurde.

Gianluca Gaudino wurde im Nachwuchs des FC Bayern München ausgebildet, wo der im südhessischen Hanau Geborene (auch Geburtsstadt von Rudi Völler) zwischen 2004 und 2014 alle Altersklassen des Leistungszentrums durchlief. Am 1. Bundesligaspieltag der Saison 2014/15 feierte der damals 17-Jährige unter Pep Guardiola sein Startelfdebüt in der 1. Mannschaft des FC Bayern, für den das Talent insgesamt elf Pflichtspiele absolvierte.



Weitere Stationen des beidfüßig veranlagten Spielgestalters waren die beiden Schweizer Super League-Clubs FC St. Gallen und Young Boys Bern, Chievo Verona (Serie A) und zuletzt der SV Sandhausen in der 2. Deutschen Bundesliga.



Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Mit Gianluca Gaudino verpflichten wir einen kreativen Spieler, der unser Offensivspiel mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner intelligenten Spielweise bereichern wird. Dazu zählen aber auch seine Stärken bei Standardsituationen. In den gemeinsamen Gesprächen hat er einen sehr reflektierten Eindruck hinterlassen und wir sind uns sicher, dass er als Typ zum SCR Altach passt und unsere Situation gut einschätzen kann.“



Gianluca Gaudino: „Ich habe den SCR Altach immer sehr positiv wahrgenommen und bin froh, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, meine Stärken auf den Rasen zu bringen. Ich möchte im Frühjahr meinen Beitrag zum Klassenerhalt leisten und freue mich bereits darauf, die Mannschaft kennenzulernen und sehr schnell Teil davon zu werden.“



Steckbrief:

Name: Gianluca Gaudino

Geburtsdatum: 11.11.1996 in Hanau/Südhessen

Nationalität: Deutschland

Position: Offensives Mittelfeld

Foto: SCR Altach