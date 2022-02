Wie der FK Austria Wien am Dienstag bekannt gab, wurde Joachim Standfest als neuer Chef-Trainer der U18-Mannschaft engagiert. Der 41-jährige Leobener war bis vergangenen Sommer bei Zweitligist SKU Amstetten, seither vereinslos und folgt bei den „Veilchen“ auf Mark McCormick, der in den Staff von Chefcoach Manfred Schmid in den Bundesliga-Kader aufgerückt ist.

Der Neue beim FK Austria Wien: Joachim Standfest (li.) mit Austria-Akademie-Leiter Florian Mader-

Joachim Standfest absolvierte in seiner aktiven Karriere 508 Bundesliga-Spiele und zählt damit zu jenen Akteuren mit den meisten Einsätzen im österreichischen Oberhaus. Von Jänner 2007 bis Sommer 2010 stand Standfest bei Austria Wien unter Vertrag, spielte insgesamt 135-mal im violetten Trikot und wurde mit den Veilchen 2006/07 und 2008/09 Cupsieger.

Nach seiner Laufbahn als Spieler übernahm Standfest 2017 das Traineramt von Sturm Graz II und stieg Anfang 2018 zum Co-Trainer unter Heiko Vogel und später Roman Mählich auf. Von September 2019 bis Februar 2020 war er Assistent von Klaus Schmidt bei der Admira. In der Saison 2020/21 arbeitete Standfest als Cheftrainer des SKU Amstetten in der 2. Liga.

Aufbruchstimmung bei Austria Wien - Standfest "brennt"

Joachim Standfest: „Ich freue mich sehr, dass mir die Austria das Vertrauen für diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe als U18-Trainer schenkt. Man merkt, dass im gesamten Klub eine richtige Aufbruchstimmung herrscht und es ist super, von nun an ein Teil davon sein zu können und dürfen. Ich war jetzt ein halbes Jahr ohne Verein und bin nicht nur deshalb voller Tatendrang, mit den Jungs auf dem Platz zu arbeiten."

Akademie-Leiter Florian Mader: „Die Gespräche mit Joachim sind super gelaufen, er war von Anfang an begeistert und brennt für diese Aufgabe. Wir freuen uns ungemein, ihn bei uns zu haben und ich bin überzeugt davon, dass er aufgrund seiner enormen Erfahrung als Spieler aber auch als Trainer einen großen Mehrwehrt für unsere Akademie darstellen wird.“

