Der FC Flyeralarm Admira verpflichtet für die Abwehr beim Admiral Bundesliga-Elften um Chefcoach Andreas Herzog den Brasilianer Luan. Der 25-jährige, 1,86-Meter große Innenverteidiger kommt ablösefrei und war zuvor in Griechenland bei Ionikos Nikeas und seit 21. Jänner vereinslos.

Österreich ist für Luan Leite da Silva, der 2017 mit dem FC Red Bull Salzburg und 2018 mit dem SK Sturm Graz ÖFB-Cup-Sieger wurde, kein Neuland. Der in Campo Grande geborene Luan wechselte 2016 aus Brasilien zum FC Liefering und stand auch schon bei Sturm Graz und SKN St. Pölten unter Vertrag. Insgesamt absolvierte er 81 Spiele in Österreichs Fußball-Belletage. Plus 60 Einsätze in der 2. Liga. Dabei gelangen ihm 7 Tore und 3 Assists

„Nach dem überraschenden und kurzfristigen Abgang von Niko Datkovic mussten wir reagieren. Uns war wichtig, dass wir jemanden holen, den wir kennen und der vor allem die Liga kennt. Mit Luan haben wir einen Spieler verpflichtet, der diese Vorgaben nachweislich erfüllt. Er bringt alle Tools, die für den Klassenerhalt notwendig sind, mit und wir sind davon überzeugt, dass er unsere Defensive zusätzlich stabilisieren wird“, erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer.

Luan bekommt die Trikotnummer 31 und wird am Dienstagnachmittag erstmals im Team von Chefcoach Andreas Herzog trainieren.

Foto: FC Flyeralarm Admira