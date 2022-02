Die Erfolge von Aufsteiger Austria Klagenfurt, der mit einem beachtlichen Platz 4 in der Admiral Bundesliga überwintert und am Freitag im ÖFB-Cup-Viertelfinale bei Liga-Konkurrent SV Ried gastiert, haben Begehrlichkeiten bei den Spielern von Chefcoach Peter Pacult geweckt. Ob Patrick Greil oder derzeit mit Turgay Gemicibasi einem weiteren Leistungsträger. So erhielt Mittelfeld-Motor und "Mentalitäts-Monster" Gemicibasi konkrete Anfragen aus der Türkei, für dessen U-18-Team der 25-jährige Linksfuß auch ein Länderspiel absolviert hat.

Geboren ist Turgay Gemicibasi im sächsischen Riesa in Ost-Deutschland. Aus Deutschland ließ sein Berater René Ronneberger (HSR-Sports), der den Deutsch-Türken seit mehreren Jahren berät, auf Nachfrage von Ligaportal wissen, dass es "ein starkes Interesse von Istanbuler SüperLig-Klubs" gibt. Bereits im Herbst war der ehemalige Jugend- und Nachwuchsspieler von deutschen Traditionsklubs wie Dynamo Dresden, 1. FC Köln, RB Leipzig, 1. FC Kaiserslautern und Viktoria Köln im Visier von Besiktas Istanbul.

In der Türkei ist das Winter-Transferfenster noch bis 8. Februar offen, in Österreich bis 7. Februar. Tendenziell sieht Ronneberger einen möglichen Transfer jedoch erst für Sommer realistisch: "Inwiefern das schon im Winter realisierbar ist, ist noch schwierig zu beurteilen, denn es muss für beide Seiten Sinn ergeben."

Aktuell Fokus auf Austria Klagenfurt, doch Türkei designiertes Ziel

Wichtig ist dem Spielerberater auch ein gutes Verständnis in der "Causa" mit den Verantwortlichen von Austria Klagenfurt, wo Turgay Gemicibasi, der im vergangenen Juli von Zweitliga-Meister FC Blau-Weiß Linz an den Wörthersee kam, immerhin noch bis 30.06.2024 Vertrag hat. Der Mittelfeldspieler verriet allerdings schon im vergangenen Jahr, dass ihn die türkische Liga - auch mit Blick auf das türkische Nationalteam (betreut vom deutschen Chefcoach Stefan Kuntz, dem ehemaligen Kaiserslauterer Meisterspieler und -Kapitän) - reizen würde.

René Ronnerberger zu einem möglichen Transfer: "Aktuell liegt der Fokus bei Klagenfurt und ich gehe davon aus, dass es zumindest bis Sommer noch der Fall sein wird. Aufgrund der jetzigen Parameter würde man wahrscheinlich nicht übereinkommen, da die Vorstellungen des türkischen Klubs andere sind, als sie für die Austria Sinn machen würden." Nachsatz: "Wobei man eine Kehrtwende nie ausschließen kann."

Für Austria Klagenfurt absolvierte der Mittelfeld-Motor in dieser Saison bisher 19 Pflicht-Partien, davon drei im ÖFB-Cup und 16 in der Liga, wo Gemicibasi vier Tore und drei Assists verbuchte und massgeblichen Anteil am Herbst-Höhenflug der Pacult-Elf hat.

Foto: Richard Purgstaller