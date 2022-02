Der SK Puntigamer Sturm Graz wird aus Sicherheitsgründen am Mittwoch nicht wie geplant ins Trainingslager nach Čatež/Slowenien reisen. Bei den routinemäßigen PCR-Tests am Dienstag stellten sich beim Tabellenzweiten der Admiral Bundesliga zwei Tests aus dem Betreuerteam als positiv heraus. Die Betroffenen befinden sich mit keinen bzw. leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne.

Wie die Grazer am Dienstagabend im Rahmen einer Presseaussendung mitteilten, unterziehen sich alle Spieler und Betreuer Mittwochfrüh weiteren PCR-Tests. Sollte es die Situation zulassen, ist eine Anreise frühestens am Freitag zu den Testspielen gegen NS Mura und NK Bravo geplant.

Die erste Pflichtpartie in 2022 steht für das Team von Chefcoach Christian Ilzer am Samstag, 12. Februar, beim WSG Tirol an (17:00 Uhr, Tivoli Stadion Innsbruck), die ja ihrerseits nach Rückkehr aus dem Trainingslager auf Malta zeitlich zurück geworfen wurde aus ähnlichen Gründen.

Foto: Richard Purgstaller