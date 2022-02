Elf Tage vor dem Start in die Frühjahrssaison gegen den Tabellenzweiten SK Sturm Graz (Samstag, 12.02.22, 17:00 Uhr, Stadion Tivoli Innsbruck) behielt der Admiral-Bundesliga-Zehnte WSG Tirol im Test gegen den Drittplatzierten der Regionalliga Tirol, dem SV Wörgl, im dichten Schneetreiben den Durchblick. Toptorjäger Vrioni (neun Ligatore) per Doppelpack, Blume, Awoudja, Sabitzer und Forst machten das halbe Dutzend voll. Schöpf gelang in der Schlussminute nurmehr der Ehrentreffer.

Beim "Probegalopp" gegen den Gast aus dem Bezirk Kufstein in Tirol schneite es seit langem mal wieder intensiv, wodurch der bis dahin grüne Kunstrasen in Wattens in tiefwinterliches Weiß gehüllt wurde. Dafür präsentierte sich Bundesligist WSG Tirol nach der Absage zuletzt beim FC Red Bull Salzburg (Samstag) bereit für die ab Mitte Februar anstehenden vier Restspiele im Grunddurchgang der Admiral Bundesliga. Obwohl auch im vorletzten Test vor Meisterschaftsbeginn mit Felix Bacher (Bundesheer), Fabian Koch, Johannes Naschberger, Neuzugang Tim Prica, Markus Wallner, Alexander Ranacher (alle krank), Neuzugang Kofi Schulz, Stefan Skrbo, Mario Andric und Felix Kerber (alle im Aufbautraining) immer noch zehn Kaderspieler fehlten.



Doppelpack von Vrioni - auch Test-Pilot Ertlthaler landet Treffer

Umso beeindruckender war das, was der Rest auf dem rutschigen Grün, das immer weißer wurde, ablieferte. Die Silberberger-Schützlinge bewiesen Standfestigkeit, Durchblick und stillten dabei ihren Torhunger. Bror Blume eröffnete den Torreigen (23. Min.), sechs Minuten später legte Giacomo Vrioni (29.) nach. Das erste von zwei Toren der Juve-Leihgabe, nach herrlicher Vorlage von Testspieler Julius Ertlthaler (ehemals SV Mattersburg und TSV Hartberg, seit vergangenen Sommer ist der offensive Mittelfeldspieler vereinslos), der beim Schaulaufen gegen Wörgl 60 Minuten lang Eigenwerbung betreiben konnte. Das für ihn zweite Tor erzielte Vrioni fünf Minuten vor dem Seitenwechsel. Zur Halbzeit war für den 23-jährigen Italo-Albaner "Feierabend", ebenso wie für fünf andere Akteure.

Auch der zweite Anzug sitzt - Silberberger: "Hut ab vor meiner Mannschaft"

Auch mit der zweiten Garnitur behielt die Elf von Cheftrainer Thomas Silberberger nach dem Seitenwechsel im immer dichter werdenden Schneetreiben den Durchblick. Maxime Awoudja (50.), zuletzt covidbedingt pausierend und beim Trainingslager auf Malta nicht dabei, schraubte sich nach einer Blume-Ecke hoch und setzte das Spielgerät wuchtig zum 4:0 ins Netz. Thomas Sabitzer (60.) erhöhte per Kopf, ehe der 18-jährige Innsbrucker Justin Forst (70.) aus Wattener Sicht für den Schlusspunkt sorgte. Marvin Schöpf (90.) stellte kurz vor dem Schlusspfiff mit dem Ehrentreffer den Endstand her.

WSG Tirol – SV Wörgl 6:1 (3:0) - 1. Februar 2022 | Wattens| Testspiel

Tore: Blume (23.), Vrioni (29./40.), Awoudja (50.), Sabitzer (60.), Forst (70.); Schöpf (90.)

WSG: Oswald (46. Ozebegovic); Rogelj, Behounek, Awoudija, Smith (46. Geris); Blume, Ogrinec (46. Juric), V. Müller (46. Tipotsch), Ertlthaler (61. Stumberger ); Tomic (46. Forst), Vrioni (46. T. Sabitzer).

WSG Tirol-Chefcoach Thomas Silberberger: „In den ersten 25 Minuten ist es noch halbwegs gegangen, dann war es auf dem harten Schnee extrem schwer zu spielen. Deshalb Hut ab vor meiner Mannschaft. Sie hat den Umständen zum Trotz versucht, Kombinationsfußball zu spielen. Wir haben sechs wunderschön herausgespielte Tore erzielt und hätten noch das eine oder andere mehr machen können. Nur zum Schluss hat die Konzentration ein wenig gefehlt. In Summe bin ich aber sehr zufrieden.“

Foto: WSG Tirol