In der abschließenden Sonntag-Schlager-Partie im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale, in dem der Video-Assisten-Referee (VAR) Premiere hat, kommt es zum Duell der letztjährigen Finalisten FC Red Bull Salzburg und dem LASK. Nach Halbfinale (2020), Finale (2021) treffen die beiden Bundesligisten um Salzburgs-Kapitän Andreas Ulmer, gebürtiger Linzer, und LASK-Kapitän Alexander Schlager, gebürtiger Salzburger, damit im dritten Frühjahr en suite aufeinander. Ankick: 16:30 Uhr. Ligaportal berichtet per Liveticker

Ab durch die Mitte: Husein Balic im letztjährigen Duell mit Antoine Bernede (li.) und dem derzeit verletzten Neo-ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald (re.)

Zum dritten Mal in Folge stehen sich der FC Red Bull Salzburg und der LASK im Uniqa-ÖFB-Cup gegenüber. Vor zwei Jahren im Halbfinale an gleicher Wirkungsstätte in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim siegten die Roten Bullen am 5. März mit 1:0 durch Hee-chan Hwang (50. Min., Assist Patson Daka) und im Vorjahr gewannen Kapitän Andreas Ulmer und Co. am 1. Mai im Finale im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt souverän mit 3:0 nach Toren von Mergim Berisha (45.), Brenden Aaronson (67.) und Enock Mwepu (88.).

Nunmehr am Sonntag im dritten K.o.-Duell vertrauen die Linzer gegen den Titelverteidiger und Seriencupsieger aus Salzburg auf 200 schwarz-weiße Fans. Für die Athletiker ist es die vierte Viertelfinale-Teilnahme im ÖFB-Cup in Serie, in 2020 und 2021 gelang zudem jeweils der Sprung ins Halbfinale.

LASK-Cheftrainer Andreas Wieland: „Wir haben eine gute und intensive Vorbereitung hinter uns und freuen uns auf den Frühjahrs-Auftakt. Die Ausgangslage ist klar: Wir spielen gegen einen Champions-League-Achtelfinalisten und reisen als Underdog nach Salzburg. Wir können daher befreit aufspielen und wollen Salzburg das Leben schwer machen."

21 Cup-Siege in Folge für RB Salzburg - letzte Niederlage im Finale 2018 gegen Sturm Graz

Der Titelverteidiger aus der Mozartstadt will die seit der Saison 2013/14 laufende Cup-Serie prolongieren und erneut ins Halbfinale aufsteigen. Seit Sommer 2018 gewannen die Salzburger 21 Cup-Spiele in Folge. Die letzte Niederlage war am 9. Mai 2018 mit der 0:1-Cup-Final-Niederlage nach Verlängerung gegen Sturm Graz. In der Admiral Bundesliga besiegten die Roten Bullen im Herbst in Wals-Siezenheim die Linzer mit 3:1 (Tore: Capaldo, Wöber, Adeyemi bzw. Monschein). Das zweite Meisterschaftsduell mit den Linzern steigt in Bälde (27.02.).

Trainer Matthias Jaissle zum Cup-Match: „Der LASK ist ein unangenehmer Gegner, der gegen uns immer wieder gezeigt hat, dass er hohe Qualität hat. Generell ist das erste Spiel im Jahr immer eine spannende Aufgabe, weil man da noch nicht genau weiß, wo man steht. Wir wollen am Sonntag dort anknüpfen, wo wir im Herbst aufgehört haben.“

Kapitän Andreas Ulmer ergänzt: „Für uns ist es super, dass wir gleich mit einem Spiel ins Frühjahr starten, bei dem es richtig zur Sache geht. Viele Duelle mit dem LASK waren ja sehr eng, es geht intensiv hin und her, weil sie eine ähnliche Spielanlage haben wie wir.“

Einsatz von Top-Torjäger Karim Adeyemi fraglich

Personell fehlen den Gastgebern verletzungsbedingt Bernardo (Knie), Zlatko Junuzovic (Ferse), Sekou Koita (Aufbautraining), Bryan Okoh (Knie) und Nicolas Seiwald (Knie) fehlen verletzungsbedingt. Jerome Onguene weilt mit Kamerun, das beim Afrika-Cup gestern Abend im Halbfinale gegen Ägypten 1:3 ebenso nach Elfmeterschießen ausschied wie zuvor Mohamed Camara im Viertelfinale mit Mali. Innenverteidiger Onguéné trifft am Samstag mit Kamerun im Spiel um Platz 3 auf Burkina Faso. Der Einsatz von Liga-Toptorjäger Karim Adeyemi (Mandelentzündung) ist fraglich. Junior Adamu hat sich im Training eine Knieverletzung zugezogen, weitere Untersuchungen folgen heute.

Ergebnisse FC Red Bull Salzburg und LASK im laufenden Bewerb:

1. Runde: SC Hertha Wels – FC Red Bull Salzburg 1:4 (1:1)

Tore: Sesko (2), Bernardo, Sucic

2. Runde: FC Red Bull Salzburg – SC Copacabana Kalsdorf 8:0 (4:0)

Tore: Okafor (2), Seiwald, Capaldo, Kristensen, Sesko, Kjaergaard, Okoh

3. Runde: SKN St. Pölten – FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

Tore: Guindo, Adamu, Kristensen

1. Runde: LASK – FC Marchfeld/Mannsdorf 6:0 (3:0)

Tore: Renner (2), Michorl, Goiginger, Balic, Flecker

2. Runde: LASK – SV Stripfing 3:0 (1:0)

Tore: Flecker, Michorl, Eigentor

3. Runde: LASK – WSG Tirol 2:1 (2:0)

Tore: Horvath, Michorl

Prämien: Für jeden Heimverein wird im Viertelfinale eine Prämie in Höhe von 20.000,– Euro ausgeschüttet, für jeden Gastverein sind es 34.000,– Euro.

Auslosung Halbfinale: Die Auslosung zum UNIQA-ÖFB-Cup-Halbfinale findet am Sonntag im Rahmen beim Spiel FC Red Bull Salzburg vs. LASK statt.

Die weiteren Termine: Halbfinale: 1.–3. März 2022; Finale: 1. Mai 2022, Wörthersee-Stadion Klagenfurt

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at